Участник СВО написал гимн в честь волонтёров из Башкирии

Военнослужащий с позывным «Аутбэк» из Великого Новгорода, выполняющий боевые задачи СВО в составе батальона имени Шаймуратова, написал песню. Свою творческую работу воин посвятил волонтёрам Башкирии. Об этом сообщила организатор волонтёрской группы «Оберег» из Октябрьского Лилия Вельбой.

«Аутбэк» постарался выразить от имени своих боевых товарищей признательность тем, кто самоотверженно, откладывая личные дела, день за днём собирает гуманитарный груз, формирует колонны и едет навстречу опасности в зону СВО, чтобы передать солдатам не только важное имущество, но и тепло родного края.

Фронтовая песня вовсю распространяется по блиндажам, звучит в динамиках машин, её напевают бойцы. Лилия Вельбой смонтировала на композицию клип. Видеоряд женщина наполнила кадрами, в которых показана работа волонтёров, их встречи с воинами, дорога на фронт и обратно — домой.

«Наши воины выполняют важную задачу. За их спинами мы — Родина, их семьи, дети, всё то, что они любят, но покинули дома во имя свободы Отчизны. Каждая поездка волонтёров в зону СВО наполняется чувством гордости за наших мужчин. И мы не имеем права оставаться в стороне, пока они продолжают освобождать Донбасс от неонацизма. Тыл в Башкирии тоже куёт победу. И очень приятно, что добровольческая, гуманитарная деятельность жителей республики получает такой отклик. Благодарим всех, кто разделяет с нами этот путь. Пусть добро людей вернётся к ним. Желаем всем бойцам и волонтёрам крепкого семейного счастья, здоровья и оптимизма. Вместе мы сила. Спасибо „Аутбэку“, всем воинам за их подвиг. Значит всё не зря», — поделилась с «Башинформом» Лилия Вельбой.

Строки песни «Аутбэка» наполнены искренней благодарностью жителям Башкирии.

«Это гимн всем волонтёрам России.

Для кого война не просто слово.

Кто болеет за нашу Отчизну,

Батальон Шаймуратова говорит спасибо всем вам».