В Башкирии создали Центр комплексной реабилитации участников СВО

В Башкирии по распоряжению Главы республики Радия Хабирова создан Центр комплексной реабилитации участников спецоперации с инвалидностью. Официальный документ оказался в распоряжении «Башинформа».

Работа центра будет организована на базе санатория «Зеленая роща» в Уфе. Правительству региона поручено разработать и утвердить план тематических мероприятий.

«Забота о воинах и их родных — самое важное для нас. Сегодня реализуются более 40 мер региональной поддержки. В прошлом году на эти цели из республиканского бюджета направлено около 13,5 млрд рублей. Башкортостан — один из лидеров по организации реабилитационной работы. В 15 наших санаториях в прошлом году восстановили здоровье почти 3,5 тысячи участников СВО, вместе с членами их семей — более 5 тысяч человек», — отмечал ранее Радий Хабиров.