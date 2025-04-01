Участника СВО из Башкирии наградили медалью Александра Суворова

Участника специальной военной операции из Туймазинского района с позывным «Уж» наградили медалью Александра Суворова. Об этом сообщил глава администрации муниципалитета Булат Мусин.

«Уж» выполняет боевые задачи спецоперации с осени 2022 года, уточнил Мусин.

«Медаль передал маме бойца однополчанин, который вернулся в краткосрочный отпуск. Очень гордимся нашим героем и благодарим всех, кто стоит на защите мирного неба над нашей головой», — написал Булат Мусин в своих соцсетях.

Напомним, в Башкирии размер единовременной выплаты подписавшим контракт с Минобороны РФ составляет 2 млн рублей. Жители республики, готовые подписать контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Кроме того, информацию о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей можно получить на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм.

Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства, в пункте отбора по контракту Башкортостана (Уфа, ул. Революционная, 156), а также в едином центре «Защитник» (Уфа, улица Элеваторная, 15).