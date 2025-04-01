О программе «Герои Башкортостана» высказался лётчик армейской авиации СВО

Кадровая программа «Герои Башкортостана» даст участникам специальной военной операции новые возможности для самореализации. В этом убеждён лётчик армейской авиации старший лейтенант Руслан Алсынбаев.

Офицер родом из Мелеуза. Закончил Сызранское высшее военное авиационное училище. До службы на переднем крае выполнял важные задачи в военной авиации.

«Не передать словами ощущения, когда управляешь самым большим в мире вертолётом. Благодаря своей профессии я побывал во всех уголках России, видел невероятные пейзажи. С высоты птичьего полёта море выглядит очень ярким и горы со снежными вершинами просто фантастические. Но круче всего, когда вертолёт пробивает тёмные облака, а за ними — солнце», — говорит Алсынбаев.

В специальной военной операции служит с первых дней её объявления. Боевые задачи выполняет в должности заместителя командира боевого вертолёта Ми-26. На фронте перевозил технику, людей, боеприпасы, участвовал в боевых вылетах. За достойную службу мужчина награждён государственной наградой — медалью Нестерова.

Руслан Алсынбаев налетал около 1000 часов, за его плечами восемь лет службы.