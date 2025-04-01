О программе «Герои Башкортостана» высказался лётчик армейской авиации СВО

Кадровая программа «Герои Башкортостана» даст участникам специальной военной операции новые возможности для самореализации. В этом убеждён лётчик армейской авиации старший лейтенант Руслан Алсынбаев.
Офицер родом из Мелеуза. Закончил Сызранское высшее военное авиационное училище. До службы на переднем крае выполнял важные задачи в военной авиации.
«Не передать словами ощущения, когда управляешь самым большим в мире вертолётом. Благодаря своей профессии я побывал во всех уголках России, видел невероятные пейзажи. С высоты птичьего полёта море выглядит очень ярким и горы со снежными вершинами просто фантастические. Но круче всего, когда вертолёт пробивает тёмные облака, а за ними — солнце», — говорит Алсынбаев.
В специальной военной операции служит с первых дней её объявления. Боевые задачи выполняет в должности заместителя командира боевого вертолёта Ми-26. На фронте перевозил технику, людей, боеприпасы, участвовал в боевых вылетах. За достойную службу мужчина награждён государственной наградой — медалью Нестерова.
Руслан Алсынбаев налетал около 1000 часов, за его плечами восемь лет службы.
«Сейчас хотел бы быть ближе к родным. В Башкирии у меня родители, бабушка, сестра. Можно уже и свою семью создать. Поэтому и решил подать заявку в программу „Герои Башкортостана“. Здорово, если наш боевой и управленческий опыт пригодится в родной республике, — сказал Руслан Алсынбаев. — Программа „Герои Башкортостана“ запущена своевременно. Уверен, проект, инициированный Главой Башкортостана Радием Хабировым, откроет для участников спецоперации новые горизонты и предоставит им возможность применить организаторский опыт в гражданской жизни. Победа будет за нами. Военнослужащие, выполняющие боевые задачи при защите Родины, скоро начнут возвращаться домой. Они безусловно обогатились новыми навыками, которые могут с пользой применять в обществе в новых направлениях. И программа „Герои Башкортостана“ станет важным трамплином в дальнейшей жизни солдат и офицеров».
Напомним, республиканская программа «Герои Башкортостана», о которой объявил Глава республики Радий Хабиров, стартовала 24 февраля 2025 года. Вчера — 31 марта — приём заявок завершился.
Программа «Герои Башкортостана» станет продолжением федеральной программы «Время героев». Её цель — подготовить новое поколение управленцев из числа участников СВО.
«По поручению Президента России мы расширяем федеральный проект „Время героев“. Будем готовить из числа участников СВО квалифицированных управленцев для работы в государственных и муниципальных органах власти, на предприятиях и в организациях. На передовой закалились их лучшие качества — ответственность, честь, преданность Родине, умение принимать решения в критических ситуациях. Эти навыки сегодня очень важны для руководителя. Участники программы пройдут обучение, стажировки под руководством опытных наставников, а затем — займут достойное место в нашей управленческой команде», — сказал Глава Башкортостана Радий Хабиров на торжественном собрании, посвящённом Дню защитника Отечества.
«Многих участников СВО знаю в лицо. Среди этих ребят есть по-настоящему талантливые люди. Они закалились в очень сложных условиях, у них высокая дисциплина. Считаю, что они будут носителями новой энергии, нравственных, человеческих и управленческих качеств», — отметил Радий Хабиров.