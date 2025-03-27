В Уфе для участников СВО купили дроны и технику

В Уфе формируется гуманитарный груз для участников специальной военной операции. Как сообщил в соцсетях глава администрации Октябрьского района столицы Антон Тарасов, для военнослужащих закуплены квадроциклы, мотоциклы и беспилотные летательные аппараты.
По словам Тарасова, техника и спецоборудование военного назначения приобретены на средства, собранные во время проведения масленицы в парке «Кашкадан».
«Благодаря всем неравнодушным жителям Октябрьского района Уфы была собрана значительная сумма. Сейчас мы продолжаем закупать необходимые вещи. Как только полностью сформируем гуманитарный конвой, доставим его нашим бойцам на передовую. Огромное спасибо всем, кто принял участие в благотворительном сборе. Обязательно буду и дальше рассказывать о том, какие вещи мы приобретаем», — написал Антон Тарасов.
Ранее «Башинформ» сообщал со ссылкой на Антона Тарасова о том, что в Уфе участнику специальной военной операции с позывным «Ральф» передали мотоцикл класса «эндуро», специальные приспособления для дронов и автомобиль УАЗ, на котором боец поедет на фронт и доставит гуманитарку.