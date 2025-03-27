В Уфе для участников СВО купили дроны и технику

По словам Тарасова, техника и спецоборудование военного назначения приобретены на средства, собранные во время проведения масленицы в парке «Кашкадан».

«Благодаря всем неравнодушным жителям Октябрьского района Уфы была собрана значительная сумма. Сейчас мы продолжаем закупать необходимые вещи. Как только полностью сформируем гуманитарный конвой, доставим его нашим бойцам на передовую. Огромное спасибо всем, кто принял участие в благотворительном сборе. Обязательно буду и дальше рассказывать о том, какие вещи мы приобретаем», — написал Антон Тарасов.