Глава района Башкирии встретилась с бойцами с позывными «Боня» и «Грех»

Глава администрации Белокатайского района Лилия Мулланурова встретилась с участниками специальной военной операции, приехавшими домой в краткосрочный отпуск. К ней пришли бойцы с позывными «Боня» и «Грех».

Военнослужащие рассказали Муллануровой о службе, о товарищах, поблагодарили земляков за гуманитарную помощь.

«Боня» и «Грех» за время службы награждены высокими государственными наградами. На груди «Бони» медали «За боевые отличия», «Участнику военной операции в Сирии», «Участнику специальной военной операции» и медаль Суворова. «Грех» награждён медалями «За отвагу», генерала Шаймуратова, «Участнику специальной военной операции», памятной медалью батальона «МОХ», знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевским крестом IV степени.

«Эти награды являются символом мужества, отваги и преданности наших солдат. Отрадно было получить благодарственные письма от командования наших военнослужащих. Мы продолжим оказывать всевозможную помощь нашим бойцам и их семьям, ведь в единстве наша сила. Мы гордимся нашими героями и благодарны им за наше мирное небо. Победа будет за нами!» — написала Лилия Мулланурова в своих соцсетях.