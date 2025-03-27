Глава района Башкирии встретилась с бойцами с позывными «Боня» и «Грех»

Глава администрации Белокатайского района Лилия Мулланурова встретилась с участниками специальной военной операции, приехавшими домой в краткосрочный отпуск. К ней пришли бойцы с позывными «Боня» и «Грех».
Военнослужащие рассказали Муллануровой о службе, о товарищах, поблагодарили земляков за гуманитарную помощь.
«Боня» и «Грех» за время службы награждены высокими государственными наградами. На груди «Бони» медали «За боевые отличия», «Участнику военной операции в Сирии», «Участнику специальной военной операции» и медаль Суворова. «Грех» награждён медалями «За отвагу», генерала Шаймуратова, «Участнику специальной военной операции», памятной медалью батальона «МОХ», знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевским крестом IV степени.
«Эти награды являются символом мужества, отваги и преданности наших солдат. Отрадно было получить благодарственные письма от командования наших военнослужащих. Мы продолжим оказывать всевозможную помощь нашим бойцам и их семьям, ведь в единстве наша сила. Мы гордимся нашими героями и благодарны им за наше мирное небо. Победа будет за нами!» — написала Лилия Мулланурова в своих соцсетях.
Ранее «Башинформ» рассказывал о контрактнике из Белокатайского района с позывным «Катай». Мужчина работал водителем, строителем. Выбор «Катая» служить в зоне СВО был обусловлен тем, что на фронт отправились два его племянника.
Напомним, в Башкирии размер единовременной выплаты подписавшим контракт с Минобороны РФ составляет 2 млн рублей. Жители республики, готовые подписать контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Кроме того, информацию о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей можно получить на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм.
Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства, в пункте отбора по контракту Башкортостана (Уфа, ул. Революционная, 156), а также в едином центре «Защитник» (Уфа, улица Элеваторная, 15).