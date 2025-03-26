В Уфе утвердили новую меру поддержки для семей погибших участников СВО

Депутаты горсовета приняли решение, что в Уфе будут за счет бюджета хоронить бойцов, погибших на территории Курской, Белгородской и Брянских областях. За расширение перечня меры поддержки сегодня, 26 марта, единогласно проголосовали все народные избранники.

Напомним, ранее в Уфе помогали проводить в последний путь военнослужащих, павших при выполнении боевой задачи в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Как ранее писал «Башинформ», закон о погребении за счет городского бюджета приняли в июне 2023 года. Из муниципальной казны оплачивают услуги по оформлению необходимых документов, транспортировке тела, услуг морга и погребения, предоставление всех необходимых атрибутов траурной церемонии. Близкие участников СВО могут добавлять сумму сверх предельной стоимости, утвержденной для выделения из бюджета. На двух городских кладбищах, «Южное-5» и «Северное-2», создали почетные кварталы под захоронение погибших бойцов СВО.