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СВОих не бросаем
26 Марта , 12:24

В Уфе утвердили новую меру поддержки для семей погибших участников СВО

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

Депутаты горсовета приняли решение, что в Уфе будут за счет бюджета хоронить бойцов, погибших на территории Курской, Белгородской и Брянских областях. За расширение перечня меры поддержки сегодня, 26 марта, единогласно проголосовали все народные избранники.  

Напомним, ранее в Уфе помогали проводить в последний путь военнослужащих, павших при выполнении боевой задачи в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Как ранее писал «Башинформ», закон о погребении за счет городского бюджета приняли в июне 2023 года. Из муниципальной казны оплачивают услуги по оформлению необходимых документов, транспортировке тела, услуг морга и погребения, предоставление всех необходимых атрибутов траурной церемонии. Близкие участников СВО могут добавлять сумму сверх предельной стоимости, утвержденной для выделения из бюджета. На двух городских кладбищах, «Южное-5» и «Северное-2», создали почетные кварталы под захоронение погибших бойцов СВО. 

Автор:Ляйсан Закирова
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