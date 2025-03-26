В Уфе пройдет благотворительный концерт, посвященный матерям участников СВО

Телеканал БСТ организует благотворительный концерт «Әсәй — Мама». Он приурочен к объявленному в России Году защитника Отечества и в Башкортостане — Году поддержки участников СВО и членов их семей. Героинями проекта «Әсәй — Мама» становились жительницы разных городов и районов Башкортостана, чьи сыновья выбрали путь защитников Отечества и отправились на СВО.

«Это выражение глубокой признательности тем, кто защищает суверенитет и безопасность страны, и их матерям, великим женщинам, которые обеспечивают надежный тыл, силой своего духа передавая сыновьям тепло и заботу из родного дома, — рассказали создатели программы. — Премьера проекта состоялась в апреле 2024 года. На данный момент отснято и показано в эфире около 50 выпусков программы».

2 апреля в 19.00 в Башкирском академическом театре драмы им. Мажита Гафури состоится благотворительный концерт, посвященный матерям, воспитавшим настоящих героев. На вечере будут звучать главные слова и душевные песни. В концерте примут участие известные артисты республики — Рустем Гиззатуллин, Фарваз Урманшин, Расуль Карабулатов, Радиф Зарипов, Алим Каюмов, Хасан Усманов, Дияна Ишниязова, Сагидулла Байегет, Алсу Бахтиева, Лилия Ишемьярова, Гульсина Мухамадеева, Гульназ Кадырбердина, Фарида Газзалова, Идрис Калимуллин, Алена Завьялова, группа «Премьер», Юнир Куланбаев и другие.

Авторы телепередачи — Зиля Баймурзина, Райса Казбулатова, Айнур Ибрагимов, Урал Султангареев, режиссер-постановщик – Радик Фатхиев, инженеры компьютерной графики Эльмир Зигануров, Наиль Айнуллин, Линар Нургалиев.

«Абсолютно все, кто задействован в проекте, вкладывают свою душу. Только то, что сделано от души, доходит до сердца. Стараемся, чтобы вечер получился оригинальным и запомнился зрителям. Скоро планируем на БСТ провести День матерей воинов СВО», – говорит руководитель и автор проекта, главный редактор телеканала БСТ Гаухар Батталова.

Средства, вырученные с благотворительного мероприятия «Әсәй» — «Мама», будут направлены на помощь воинам СВО.

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