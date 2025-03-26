Особенности уразы на передовой: как пост помогает бойцам СВО из Башкирии

30 марта мусульмане всего мира завершат священный пост в месяц Рамадан. Ураза не обошла стороной и участников СВО из Башкирии, которые сегодня стоят на передовой, защищая нашу страну. О том, как пост помогает бойцам, в чем его духовное значение, «Башинформу» рассказал имам-ахунд Зауралья, священнослужитель Хамза-хазрат Хафизов.
— Много ли на передовой мусульман, которые сегодня держат уразу?
— Сегодня все мусульмане, которые находятся в зоне СВО, стараются соблюдать пост. Особенно среди них много представителей нашей республики. К сожалению, халяльной еды там не так много, но постящиеся бойцы заранее заготавливают её для себя. Они готовят еду с вечера и, так же как и мы, совершают сухур и ифтар. Ураза — это один из пяти столпов ислама, обязательный для всех мусульман. Пост в месяц Рамадан — это важный шаг к укреплению здоровья. Потому что во время уразы организм человека избавляется от всего лишнего, что накопилось за год.
— Есть ли для бойцов какие-либо послабления во время поста? Например, я знаю, что тем, кто в пути, можно отложить пост и восполнить его в любой другой день.
— Во времена Пророка Мухаммеда (мир ему и благословение), когда мусульманам часто приходилось сражаться, защищая свою веру от язычников, они уразу не держали. Но это не означает, что воины освобождаются от поста. Когда солдаты вернутся домой, им нужно будет восполнить пропущенные дни поста. Но, как я уже сказал, мусульмане на передовой стараются не оставлять пост.
— Как помогает священный пост бойцам СВО?
— Для военного самое важное — это его внутренний стержень, его вера. Всё остальное может быть утрачено, но если вера крепка и человек именно в ней ищет путь к Богу, то он будет следовать ему. Поэтому верующие стараются соблюдать пост. Это даёт им силы и укрепляет их веру. Самое главное, за это они получат очень большое вознаграждение. В хадисе сказано: «Поистине, в Раю есть врата, которые называются «Ар-Раян», в которые войдут соблюдавшие пост и никто другой». Другими словами, все постящиеся, которые не оставляли это важное благодеяние, войдут в рай.
— Боец-мусульманин на передовой отличается чем-то от других солдат?
— Как я уже говорил, мусульмане — это люди сильные духом. «Мы не боимся смерти», — говорят мне бойцы на передовой. Я всегда говорю им: нельзя привыкать к смерти, но всегда нужно помнить, что защитник страны, погибший в бою, станет мучеником. Мученик — самый любимый слуга Аллаха. То есть, согласно священной книге — Корану, павшие на поле боя воины станут шахидами и будут вознаграждены раем, минуя все испытания. Об этом говорится и в Библии.
— Как бойцы отмечают на передовой праздники Ураза и Курбан-байрам?
— Уже два года мы все эти праздники отмечаем. В эти дни мы планируем посетить зону проведения специальной военной операции, чтобы вместе с солдатами отметить праздник Ураза-байрам. Для наших бойцов это двойная радость: во-первых, они с нетерпением ждут нашего приезда и, во-вторых, наступает главный мусульманский праздник. Центральное духовное управление мусульман России также не остаётся в стороне и активно поддерживает солдат. В прошлом году по поручению Верховного муфтия Талгата Таджуддина в зону СВО накануне Курбан-байрама было доставлено 15 овец. От имени руководства республики мы с и. о. руководителя администрации Главы РБ Азатом Бадрановым купили несколько баранов и приняли участие в забое. Следует отметить, что для празднования Уразы-байрама не обязательно посещать мечеть. Мы с бойцами собираемся в блиндажах, лесополосах. В целях безопасности мы стараемся собирать небольшое количество солдат и размещать их в разных местах. Лишать жизни бойцов из-за непродуманных шагов было бы двойным грехом.
Напомним, священный месяц Рамадан начался вечером 1 февраля. В течение всего поста верующие должны воздерживаться от еды и питья в светлое время суток. Пост продлится до 30 марта.
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