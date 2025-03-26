Особенности уразы на передовой: как пост помогает бойцам СВО из Башкирии

30 марта мусульмане всего мира завершат священный пост в месяц Рамадан. Ураза не обошла стороной и участников СВО из Башкирии, которые сегодня стоят на передовой, защищая нашу страну. О том, как пост помогает бойцам, в чем его духовное значение, «Башинформу» рассказал имам-ахунд Зауралья, священнослужитель Хамза-хазрат Хафизов.

— Много ли на передовой мусульман, которые сегодня держат уразу?

— Сегодня все мусульмане, которые находятся в зоне СВО, стараются соблюдать пост. Особенно среди них много представителей нашей республики. К сожалению, халяльной еды там не так много, но постящиеся бойцы заранее заготавливают её для себя. Они готовят еду с вечера и, так же как и мы, совершают сухур и ифтар. Ураза — это один из пяти столпов ислама, обязательный для всех мусульман. Пост в месяц Рамадан — это важный шаг к укреплению здоровья. Потому что во время уразы организм человека избавляется от всего лишнего, что накопилось за год.

— Есть ли для бойцов какие-либо послабления во время поста? Например, я знаю, что тем, кто в пути, можно отложить пост и восполнить его в любой другой день.

— Во времена Пророка Мухаммеда (мир ему и благословение), когда мусульманам часто приходилось сражаться, защищая свою веру от язычников, они уразу не держали. Но это не означает, что воины освобождаются от поста. Когда солдаты вернутся домой, им нужно будет восполнить пропущенные дни поста. Но, как я уже сказал, мусульмане на передовой стараются не оставлять пост.