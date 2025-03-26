Глава района Башкирии обсудила с участником СВО вопросы обеспечения

Участник специальной военной операции с позывным «Физик» во время краткосрочного отпуска встретился с главой администрации Белокатайского района Лилией Муллануровой. Военнослужащий рассказал о фронтовых буднях, о настроении бойцов и их обеспечении.

«Обсудили ряд важных вопросов, касающихся поддержки наших бойцов и их семей, а также возможных инициатив, которые помогут улучшить условия службы и жизни на передовой», — сообщила Лилия Мулланурова в своих соцсетях.

Она поблагодарила «Физика» и его боевых товарищей за службу, во время которой воины из Башкирии проявляют мужество и самоотверженность.

Напомним, в Башкирии размер единовременной выплаты подписавшим контракт с Минобороны РФ составляет 2 млн рублей. Жители республики, готовые подписать контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Кроме того, информацию о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей можно получить на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм.

Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства, в пункте отбора по контракту Башкортостана (Уфа, ул. Революционная, 156), а также в едином центре «Защитник» (Уфа, улица Элеваторная, 15).