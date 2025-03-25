В Башкирии приняли закон, направленный на поддержку семей участников СВО

В Госсобрании Башкирии приняли закон о получателях выплаты в связи с гибелью участника специальной военной операции. Спикер парламента республики Константин Толкачёв пояснил, что преимущественное право на получение выплаты сохраняется за несовершеннолетними детьми, поскольку в силу возраста они больше нуждаются в материальной поддержке.

«Законом расширен круг получателей единовременной материальной помощи — членов семей погибших участников специальной военной операции, — сказал Константин Толкачёв. — Право получения выплаты в размере 2 млн рублей распространено на совершеннолетних детей погибшего бойца, если других членов семьи у него нет. Выплата будет осуществляться в равных долях».

Закон направлен на подпись Главе Республики Башкортостан.

Напомним, в соответствии с действующим законодательством к членам семей погибших (умерших) военнослужащих, лиц, проходивших службу в Росгвардии и имевших специальные звания полиции, которые принимали участие в СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины с 24 февраля 2022 года, а также в Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года, относятся:

— супруга (супруг), состоявшая (состоявший) на день гибели (смерти) военнослужащего, сотрудника в зарегистрированном браке с ним;

— родители (усыновители) военнослужащего, сотрудника;

— дедушка и (или) бабушка военнослужащего, сотрудника при условии, что они воспитывали и (или) содержали его не менее трех лет в связи с отсутствием у него родителей;

— отчим и (или) мачеха военнослужащего, сотрудника при условии, что они воспитывали и (или) содержали его не менее пяти лет;

— несовершеннолетние дети военнослужащего, сотрудника, дети военнослужащего, сотрудника старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, а также дети военнослужащего, сотрудника в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях.