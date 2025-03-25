Свыше 1600 участников СВО подали заявку в программу «Герои Башкортостана»

До окончания регистрации в республиканской кадровой программе «Герои Башкортостана» остаётся меньше недели. Приём заявок завершится 31 марта 2025 года.

На данный момент для участия в проекте заявились 1630 участников специальной военной операции. Подавляющее большинство соискателей (94%) — жители Башкирии. Остальные — из соседних регионов ПФО и других округов, а также ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Из числа заявок 71% (1158 человек) — действующие участники спецоперации. Порядка 5% зарегистрировавшихся на участие в программе — женщины.

Участникам программы предстоит пройти после регистрации тестирование и собеседование. Показавшие наиболее высокие результаты пройдут обучение по программе профессиональной переподготовки. Помогать им будут персональные наставники.

Программа «Герои Башкортостана» станет продолжением федеральной программы «Время героев». Её цель — подготовить новое поколение управленцев из числа участников СВО.

«По поручению Президента России мы расширяем федеральный проект „Время героев“. Будем готовить из числа участников СВО квалифицированных управленцев для работы в государственных и муниципальных органах власти, на предприятиях и в организациях. На передовой закалились их лучшие качества — ответственность, честь, преданность Родине, умение принимать решения в критических ситуациях. Эти навыки сегодня очень важны для руководителя. Участники программы пройдут обучение, стажировки под руководством опытных наставников, а затем — займут достойное место в нашей управленческой команде», — сказал Глава Башкортостана Радий Хабиров на торжественном собрании, посвящённом Дню защитника Отечества.

Напомним, республиканская программа «Герои Башкортостана», о которой объявил Глава республики Радий Хабиров, стартовала 24 февраля.

«Многих участников СВО знаю в лицо. Среди этих ребят есть по-настоящему талантливые люди. Они закалились в очень сложных условиях, у них высокая дисциплина. Считаю, что они будут носителями новой энергии, нравственных, человеческих и управленческих качеств», — отметил Радий Хабиров.