Офицер из Башкирии служил на СВО, следуя примеру деда-фронтовика

Житель Нефтекамска Фидель Гильмутдинов принимал участие в специальной военной операции с первых дней её объявления. За время службы на Донбассе принимал участие в боевых действиях на Киевском, Купянском и Херсонском направлениях. На фронте мужчина неоднократно проявлял отвагу, мужество и храбрость, за что награждён медалями «За отвагу», медалью Суворова, «Медалью участника СВО», «За отличие в военной службе» II и III степени. О нём рассказали в администрации города.

Как выяснил «Башинформ», Фидель Гильмутдинов в 2011 году окончил Военную академию связи имени С. М. Будённого в Санкт-Петербурге. После выпуска его направили в Восточный военный округ 35-й Общевойсковой армии. Офицер начинал службу командиром взвода управления, затем стал заместителем командира батальона.

Незадолго до начала спецоперации Гильмутдинов принимал участие в учениях «Союзная решимость» в Беларуси, после которых приступил к выполнению служебно-боевых задач на СВО под позывным «Дунай». На Киевском и Купянском направлениях занимался эвакуацией техники, организовывал её ремонт и возвращение в строй. Кроме того, подвозил на позиции боеприпасы, продовольствие и медикаменты.

Летом 2022 года «Дунай» сопровождал один из воинских эшелонов бригады, при разгрузке техники и личного состава на станции «Брилёвка» попал под артиллерийский удар HIMARS. Благодаря чётким и грамотным действиям майора Гильмутдинова, который своевременно рассредоточил военную технику, а личный состав направил в укрытие, никто из бойцов не пострадал. Но сам «Дунай» при попытке укрыться был отброшен ударной волной на 10 метров и получил ранение в ногу. Несмотря на это, командир организовал эвакуацию личного состава и техники из опасного района, поскольку была угроза второго удара вражеской РСЗО.

После лечения и возвращения на фронт Фидель Гильмутдинов с сентября 2023 по август 2024 года возглавлял батальон. Сейчас офицер дома, работает в военном комиссариате Нефтекамска, Агидели и Краснокамского района, активно работает с молодёжью.

Фидель Гильмутдинов вырос на достойном примере, он внук участника Великой Отечественной войны Минлыбая Шараевича Шараева. Он был призван на фронт в ноябре 1943 года в возрасте 17 лет, служил на Дальневосточном фронте.