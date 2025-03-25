Офицер из Башкирии служил на СВО, следуя примеру деда-фронтовика

Житель Нефтекамска Фидель Гильмутдинов принимал участие в специальной военной операции с первых дней её объявления. За время службы на Донбассе принимал участие в боевых действиях на Киевском, Купянском и Херсонском направлениях. На фронте мужчина неоднократно проявлял отвагу, мужество и храбрость, за что награждён медалями «За отвагу», медалью Суворова, «Медалью участника СВО», «За отличие в военной службе» II и III степени. О нём рассказали в администрации города.
Как выяснил «Башинформ», Фидель Гильмутдинов в 2011 году окончил Военную академию связи имени С. М. Будённого в Санкт-Петербурге. После выпуска его направили в Восточный военный округ 35-й Общевойсковой армии. Офицер начинал службу командиром взвода управления, затем стал заместителем командира батальона.
Незадолго до начала спецоперации Гильмутдинов принимал участие в учениях «Союзная решимость» в Беларуси, после которых приступил к выполнению служебно-боевых задач на СВО под позывным «Дунай». На Киевском и Купянском направлениях занимался эвакуацией техники, организовывал её ремонт и возвращение в строй. Кроме того, подвозил на позиции боеприпасы, продовольствие и медикаменты.
Летом 2022 года «Дунай» сопровождал один из воинских эшелонов бригады, при разгрузке техники и личного состава на станции «Брилёвка» попал под артиллерийский удар HIMARS. Благодаря чётким и грамотным действиям майора Гильмутдинова, который своевременно рассредоточил военную технику, а личный состав направил в укрытие, никто из бойцов не пострадал. Но сам «Дунай» при попытке укрыться был отброшен ударной волной на 10 метров и получил ранение в ногу. Несмотря на это, командир организовал эвакуацию личного состава и техники из опасного района, поскольку была угроза второго удара вражеской РСЗО.
После лечения и возвращения на фронт Фидель Гильмутдинов с сентября 2023 по август 2024 года возглавлял батальон. Сейчас офицер дома, работает в военном комиссариате Нефтекамска, Агидели и Краснокамского района, активно работает с молодёжью.
Фидель Гильмутдинов вырос на достойном примере, он внук участника Великой Отечественной войны Минлыбая Шараевича Шараева. Он был призван на фронт в ноябре 1943 года в возрасте 17 лет, служил на Дальневосточном фронте.
Минлыбай Шараев в Приморском крае обучался на разведчика, служил в должности стрелка. Принимал участие в войне с Японией до сентября 1945 года. После войны фронтовик оказывал помощь Корее, был мастером авиавооружения. Шараев вернулся домой в 1951 году. Мужчина женился, с супругой Гыльнафией Хузиахметовной воспитал пятерых детей. В родной деревне Минлыбай Шараевич работал комбайнёром, заведовал складом, поднимал колхоз. Ветеран награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Японией», «За освобождение Кореи», медалью Жукова, «Ветеран труда», «За доблестный труд».
«Отвага, мужество, честь и достоинство, любовь к Родине, патриотизм и самопожертвование — были не простыми словами для ветерана Великой Отечественной войны Минлыбая Шараева. Не пустым звуком они являются и для Фиделя Гильмутдинова, который всю свою жизнь посвятил военному делу, через судьбу которого красной нитью проходит память о дедушке — великом Герое, и уважение к тем, кто самоотверженно воевал во Второй мировой. Жизненный путь предопределен, когда по венам течет кровь Поколения Победителей», — отметили в администрации муниципалитета.
Ранее юбилейную медаль в честь 80-летия Победы вручили ветерану Великой Отечественной войны из Баймакского района Гайзулле Мухаметовичу Аблюзину.