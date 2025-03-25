Молодежь Башкирии изготовила для участников СВО сувениры-талисманы

«Мы хотим, чтобы наши талисманы стали символом добра и надежды, напоминали о том, что дома наших бойцов любят и ждут. Пусть мишки и снегири, заряженные теплотой рук и сердец участников нашей команды, станут настоящим оберегом для земляков- участников СВО», — сказал координатор Молодёжки Народного фронта в Республике Башкортостан Рустам Салахутдинов.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что Молодёжка Народного фронта в Башкирии училась оказывать первую помощь. Они прошли обучение на курсе «Стоп кровь» в Краснодарском крае.