Молодежь Башкирии изготовила для участников СВО сувениры-талисманы

В Башкирии участники Молодёжки Народного фронта провели мастер-классы по изготовлению талисманов для участников специальной военной операции. Сотни мишек, сделанные из детских перчаток, и снегирей из шерстяных ниток отправлены с посылками на передовую.
Инициатором мастер-классов стала Лилия Галимова, неоднократно выезжавшая в зону СВО с гуманитарной помощью. Она видела, как бойцы дорожат сувенирами, сделанными руками детей, активистов тыла.
В изготовлении талисманов приняли участие волонтёры Линейного студенческого специализированного отряда «Доброе сердце, студенты и преподаватели, воспитанники подросткового клуба «Улыбка», судебные приставы, участники Молодёжки Народного фронта и воспитанники детского центра «Супер Скиллс».
«Мы хотим, чтобы наши талисманы стали символом добра и надежды, напоминали о том, что дома наших бойцов любят и ждут. Пусть мишки и снегири, заряженные теплотой рук и сердец участников нашей команды, станут настоящим оберегом для земляков- участников СВО», — сказал координатор Молодёжки Народного фронта в Республике Башкортостан Рустам Салахутдинов.
Ранее «Башинформ» сообщал о том, что Молодёжка Народного фронта в Башкирии училась оказывать первую помощь. Они прошли обучение на курсе «Стоп кровь» в Краснодарском крае.