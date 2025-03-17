Новости Башкортостана и Уфы
81.46
+0.7
94.04
+0.37
67.25
-0.19
12+ °C
Облачно
Паводок-2025Идеи - в делоСчастье - это вместе
ПолитикаЭкономикаОбществоМедицинаОбразованиеСпортПроисшествияКультураАналитикаТочка зрения
Все новости
СВОих не бросаем
17 Марта , 12:20

Глава Башкирии отметил участников СВО высокими госнаградами

Сегодня Радий Хабиров наградил участников специальной военной операции высокими государственными наградами. Награждение военнослужащих прошло во время заседания правительства республики в ЦУРе.

Указом президента Владимира Путина знаком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским крестом IV степени награждён механик-водитель 31-го мотострелкового полка 67-й мотострелковой дивизии 25-й общевойсковой армии Центрального военного округа ефрейтор Фрол Ефимов с позывным «Фрол».

Указами Главы Башкортостана орденом генерала Шаймуратова награждены командир 12-й Отдельной гвардейской Кёнигсбергско-Городокской Краснознаменной ордена Жукова инженерной бригады Центрального военного округа, гвардии полковник Сергей Шевчук и командир разведывательного взвода разведывательной роты 428-го полка 90-й гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа, старший лейтенант Радик Хуснуллин.

Сергей Шевчук поблагодарил руководство республики и Радия Хабирова за высокую оценку вверенного ему соединения и заверил, что все поставленные задачи в зоне СВО будут выполнены.

Руководитель республики отметил, что поддержка воинской части, расположенной в Башкирии, будет продолжена.

Также медалью генерала Шаймуратова награждён заместитель командира роты управления по военно-политической работе 3-й общевойсковой армии Южного военного округа, младший лейтенант Вадим Шайдуллин.

Автор:Эдуард Кускарбеков
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2025 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru