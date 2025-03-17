Глава Башкирии отметил участников СВО высокими госнаградами

Сегодня Радий Хабиров наградил участников специальной военной операции высокими государственными наградами. Награждение военнослужащих прошло во время заседания правительства республики в ЦУРе.

Указом президента Владимира Путина знаком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским крестом IV степени награждён механик-водитель 31-го мотострелкового полка 67-й мотострелковой дивизии 25-й общевойсковой армии Центрального военного округа ефрейтор Фрол Ефимов с позывным «Фрол».

Указами Главы Башкортостана орденом генерала Шаймуратова награждены командир 12-й Отдельной гвардейской Кёнигсбергско-Городокской Краснознаменной ордена Жукова инженерной бригады Центрального военного округа, гвардии полковник Сергей Шевчук и командир разведывательного взвода разведывательной роты 428-го полка 90-й гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа, старший лейтенант Радик Хуснуллин.

Сергей Шевчук поблагодарил руководство республики и Радия Хабирова за высокую оценку вверенного ему соединения и заверил, что все поставленные задачи в зоне СВО будут выполнены.

Руководитель республики отметил, что поддержка воинской части, расположенной в Башкирии, будет продолжена.

Также медалью генерала Шаймуратова награждён заместитель командира роты управления по военно-политической работе 3-й общевойсковой армии Южного военного округа, младший лейтенант Вадим Шайдуллин.