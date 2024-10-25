Врач из Башкирии рассказал о мужестве коллег в СВО

«Основная работа — это амбулаторный приём, проведена массовая диспансеризация населения, которой много лет здесь не было. Реаниматологи проводят анестезию при родах, при операциях. Педиатр работает как в стационаре, так и на приёме. Эндокринолог тоже ведёт амбулаторный приём, кроме того, их приглашают в стационар к лежачим пациентам, — говорит Тимур Шарипов. — С начала работы ведётся статистика. Обследование прошли более 50 тысяч человек из разных городов. Налажена выездная работа. У нас есть „УАЗик“, предоставленный республикой, на котором выезжаем с медицинским оборудованием. За два года большое количество населения прошло обследования. У многих впервые выявлены заболевания, запущенные онкологические случаи. Запущенных заболеваний очень много — по кардиологии, эндокринологии, много онкологии. Ставим их на учёт. Больные при необходимости направляются в медучреждения Башкирии. Вернувшиеся пациенты благодарят за лечение в нашей республике, это приятно».

Для местного населения имеет значение лечение детей. Охват детского населения медобслуживанием составляет 100% и даже больше, потому что проводятся повторные консультации и обследования.

«Оборудование из больницы „Известий“ перевезли в больницу „Княгининская“. Детский и взрослый УЗИ-аппараты, анализатор крови, мочи. ЭКГ, оборудование для доврачебного обследования. То есть сохранилась вся цепочка маршрутизации пациента. Всё необходимое привезли из Башкирии. Мы благодарны Главе Башкортостана Радию Фаритовичу Хабирову, нашему минздраву за наладку большой важной работы. Руководство навещает бойцов и обязательно к нам заезжает, интересуется, чем и как могут нам помочь», — говорит Тимур Шарипов.

К нам подошла рентген-лаборант РКБ имени Г. Г. Куватова Зульфия Ахмерова. Как и Тимур Шарипов, она не в первый раз приезжает на Донбасс. В ходе разговора выяснилось, что она не только коллега Шарипова, но и его супруга.