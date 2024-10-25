Врач из Башкирии рассказал о мужестве коллег в СВО

Шесть медиков из Башкирии, работавших в выездных бригадах в Красном Луче (ЛНР), подписали контракт с министерством обороны и сейчас служат в военных госпиталях. Об этом корреспонденту «Башинформа» сообщил заведующий рентгенологическим отделением РКБ имени Г. Г. Куватова, врач-рентгенолог Тимур Шарипов.
Тимур Шарипов возглавлял 24-ю смену выездной медицинской бригады из Башкирии. В Луганской Народной Республике он провёл две командировки, работал в четырёх сменах, в трёх из которых был руководителем.
Тимур Наилевич встретил журналистов в поликлиническом отделении больницы «Княгининская» Красного Луча, где ранее мы разговаривали с руководителем 21-й смены, офтальмологом Рафаэлем Нурхакимовым. Врачи из Башкирии пока продолжают вести приём пациентов здесь, поскольку в городской многопрофильной больнице «Известия» продолжаются ремонтные работы.
«С медиками из Башкирии, которые выбрали путь воинов, лично, к сожалению, пока не знаком. Знаю, что среди них есть офтальмолог, детский ЛОР, лаборантка, эндоскопист и другие. Очень горжусь поступком моих коллег и желаю им служить Родине достойно и с честью. Уверен, они справляются», — сказал Тимур Шарипов.
Бригада медиков из Башкирии принимает не только жителей Красного Луча, Петровского, Миусинска и других близлежащих населённых пунктов, но и участников СВО. Как ранее рассказали корреспонденту «Башинформа» в медвзводе батальона имени Минигали Шаймуратова, здоровью военнослужащих на фронте угрожают не только дроны и осколки, но и хронические заболевания, в том числе связанные с желудочно-кишечным трактом или, например, сердечно-сосудистой системой.
«Работа по лечению и госпитализации бойцов отлажена. У кого-то желудок заболел, у другого поясницу сорвало. У нас для них выделены отдельные койки. Мне звонят, говорят, когда ждать воинов. Что надо сделать — прокапать, обезболить, пролечить — вопрос тут же решается на месте. Лечатся у нас военнослужащие из башкирских подразделений и других регионов. Мы оказываем медицинскую помощь и они снова возвращаются на передовую», — говорит врач.
Тимур Шарипов рассказал, что в медучреждении Красного Луча за два года проведена большая работа, поэтому потребность в специалистах понемногу уменьшается. Но в бригаде остаются детский хирург, эндокринолог, неонатолог, реаниматолог, врач-рентгенолог, педиатр, окулист.
«Основная работа — это амбулаторный приём, проведена массовая диспансеризация населения, которой много лет здесь не было. Реаниматологи проводят анестезию при родах, при операциях. Педиатр работает как в стационаре, так и на приёме. Эндокринолог тоже ведёт амбулаторный приём, кроме того, их приглашают в стационар к лежачим пациентам, — говорит Тимур Шарипов. — С начала работы ведётся статистика. Обследование прошли более 50 тысяч человек из разных городов. Налажена выездная работа. У нас есть „УАЗик“, предоставленный республикой, на котором выезжаем с медицинским оборудованием. За два года большое количество населения прошло обследования. У многих впервые выявлены заболевания, запущенные онкологические случаи. Запущенных заболеваний очень много — по кардиологии, эндокринологии, много онкологии. Ставим их на учёт. Больные при необходимости направляются в медучреждения Башкирии. Вернувшиеся пациенты благодарят за лечение в нашей республике, это приятно».
Для местного населения имеет значение лечение детей. Охват детского населения медобслуживанием составляет 100% и даже больше, потому что проводятся повторные консультации и обследования.
«Оборудование из больницы „Известий“ перевезли в больницу „Княгининская“. Детский и взрослый УЗИ-аппараты, анализатор крови, мочи. ЭКГ, оборудование для доврачебного обследования. То есть сохранилась вся цепочка маршрутизации пациента. Всё необходимое привезли из Башкирии. Мы благодарны Главе Башкортостана Радию Фаритовичу Хабирову, нашему минздраву за наладку большой важной работы. Руководство навещает бойцов и обязательно к нам заезжает, интересуется, чем и как могут нам помочь», — говорит Тимур Шарипов.
К нам подошла рентген-лаборант РКБ имени Г. Г. Куватова Зульфия Ахмерова. Как и Тимур Шарипов, она не в первый раз приезжает на Донбасс. В ходе разговора выяснилось, что она не только коллега Шарипова, но и его супруга.
«Помогать людям, не получавшим многие годы должного медицинского ухода, мой долг. Ну и, конечно же, хочу быть рядом с мужем. Вдвоём легче и мне не страшно рядом с ним», — говорит Зульфия Ринатовна.
Зульфия Ахмерова подготовила вместо себя специалиста по компьютерной томографии, на случай своего отъезда в Уфу. Процедурная медсестра из Красного Луча получит документ и будет проводить обследования.
«Молодая девушка, ей 23 года, категорически не хотела осваивать аппарат. Говорила: „Буду делать только уколы и всё“. Мы её убедили, что она способна, и за месяц её выучили. Ей и самой стало интересно. Сейчас в городе, по-прежнему, нет местных врачей. Надеюсь, кадровый дефицит будет восполнен», — говорит Зульфия Ахмерова.
Тимур Шарипов отметил, что благодаря неустанной работе башкирских медиков в Красном Луче ситуация с оздоровлением налаживается. Люди всегда ждут их приезда и называют их «нашими» врачами.
«Жители воспринимают помощь Башкирии положительно. В лицо нас знают, угощают домашним соленьем, пирогами, — говорит Тимур Наилевич. — Мне нужно было приехать в Красный Луч. Знал, что если не сделаю этого, буду жалеть об этом всю жизнь. Надо было приехать, поработать, пообщаться, увидеть всё своими глазами и внести свой, хоть и скромный, вклад в развитие региона, лепту в восстановление мирной жизни», — отметил Тимур Шарипов.