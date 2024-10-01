В Башкирии журналисты написали книгу о подвигах участников СВО

Книга «По зову Родины» повествует об участниках специальной военной операции, о сборе и доставке на Донбасс гуманитарной помощи, изготовлении жителями маскировочных сетей, окопных свечей. В книге также говорится о поездке на передовую главы администрации Стерлитамака Рустема Газизова.

Рамиль Мансуров во время командировки встретился с земляками, которые служат в первом добровольческом башкирском батальоне имени Героя России Минигали Шаймуратова, батальоне имени Героя России Александра Доставалова, мотострелковом полку «Башкортостан». С некоторыми из них журналист был знаком до спецоперации. Мужчины работали строителями, аграриями, водителями, учителями. Когда пришло время, они подписали контракт с минобороны страны и теперь защищают Родину. Рамиль Мансуров написал истории их подвигов, братских отношений, примеры мужества и отваги.