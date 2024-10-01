В Башкирии журналисты написали книгу о подвигах участников СВО

Журналисты из Стерлитамака написали книгу об участниках специальной военной операции. В книгу вошли фронтовые очерки главного редактора газеты «Ашкадар» Рамиля Мансурова, побывавшего этим летом в зоне СВО с журналистами информагентства «Башинформ», а также публикации его коллег Фаяза Юмагузина, Алексея Матвеева, Екатерины Яковлевой, Марины Вороновой и Эльдара Фаттахова.
Книга «По зову Родины» повествует об участниках специальной военной операции, о сборе и доставке на Донбасс гуманитарной помощи, изготовлении жителями маскировочных сетей, окопных свечей. В книге также говорится о поездке на передовую главы администрации Стерлитамака Рустема Газизова.
Рамиль Мансуров во время командировки встретился с земляками, которые служат в первом добровольческом башкирском батальоне имени Героя России Минигали Шаймуратова, батальоне имени Героя России Александра Доставалова, мотострелковом полку «Башкортостан». С некоторыми из них журналист был знаком до спецоперации. Мужчины работали строителями, аграриями, водителями, учителями. Когда пришло время, они подписали контракт с минобороны страны и теперь защищают Родину. Рамиль Мансуров написал истории их подвигов, братских отношений, примеры мужества и отваги.
«Книга — не первый проект газеты „Ашкадар“, связанный со специальной военной операцией. Мы не только пишем материалы об участниках спецоперации или сборе и доставке гумконвоя, но и проводим мероприятия, посвящённые им. Весной этого года прошёл спортивно-культурный фестиваль „Мы вместе“ на призы газеты „Ашкадар“, в рамках которого состоялся турнир по национальной борьбе куреш, посвящённый участникам СВО, турнир по шахматам памяти героя СВО шахматиста Тимура Фадеева и конкурс стихотворений имени героя спецоперации поэта Валентина Волочаева. Всего в фестивале выступили более 300 участников, причём не только со Стерлитамака, но и других городов и районов республики, а также из Москвы и Липецка», — говорит Рамиль Мансуров.
Книгу «По зову Родины» помогли выпустить меценаты и распространяется она бесплатно. Её можно будет найти в библиотеках и учебных заведениях. Недавно часть тиража дошла и до самих героев — бойцов полка «Башкортостан». Экземпляры на фронт доставил военнослужащий с позывным «Эмир».
«Ребятам очень приятно читать о себе в книге, нас такие моменты очень вдохновляют, ждём продолжения историй», — сказал журналистам «Эмир».
«Поездка на Донбасс с главным редактором «Башинформа» Русланом Шарафутдиновым и корреспондентом Эдуардом Кускарбековым стала для меня волнительным событием, командировка вдохновила и заставила о многом задуматься. Одно дело, когда мы видим наших воинов на родной земле, но совсем другое — в лесах, в блиндажах, рядом с танками, зенитками, на фоне звуков работы БПЛА. О бойцах надо писать много. Наши воины выполняют важную работу и о ней должны знать наши потомки. Поэтому, надеюсь, ещё раз поедем с коллегами на фронт и по итогам будет написана ещё не одна книга», — отметил Рамиль Мансуров.