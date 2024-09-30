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30 Сентября , 17:45

В Башкирию на стажировку приехал замдиректора колледжа ЛНР

Учалинский колледж горной промышленности
Фото:Учалинский колледж горной промышленности

В Башкирию приехал заместитель директора Краснолучского горно-промышленного колледжа (ЛНР) Александр Телегин. Он проходит стажировку в Учалинском колледже горной промышленности.

Как сообщает администрация Учалинского района, Александр Телегин ознакомился с мастерскими и лабораториями колледжа, созданными в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Также он прошёл часть курса обучения по программе подготовки машиниста подземной буровой установки, принял участие в работе «круглого стола» по вопросам подготовки квалифицированных кадров для горнодобывающих предприятий.

Ранее такую же стажировку в ЛНР проходил директор Учалинского колледжа Дмитрий Абдрахманов. Он передал для обучения студентов современный симулятор горной техники на основе технологии виртуальной реальности.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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