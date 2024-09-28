Боец из Башкирии награжден медалью минобороны России

Боец из Октябрьского с позывным «Коптер» награжден медалью минобороны России «Участнику специальной военной операции». Об этом рассказали в ЦУР Башкирии со ссылкой на мэра города Алексея Пальчинского.

Известно, что военнослужащий отмечен за проявленное на передовой мужество и успешное выполнение задач командования. Мужчина служит на Запорожском направлении.

«Дома бойца с нетерпением ждет семья. Супруга и маленькая дочка с любовью пишут письма и рисуют для своего защитника рисунки, готовят посылки вместе с родителями военнослужащего и ждут его скорейшего возвращения домой. Родители „Коптера“, как и их сын, выполняют важные задачи, только не боевые, а ежедневно спешат на помощь жителям нашего города, ведь оба они на протяжении многих лет трудятся на станции скорой помощи нашего города». — написал Пальчинский в своих соцсетях.

Напомним, жители Башкирии могут подписать контракт с минобороны и присоединиться к землякам. Президент России подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам военной операции, которые заключили контракт в период с 1 августа по 31 декабря.

Ранее в Башкирии по поручению Главы республики Радия Хабирова увеличился размер единовременной выплаты контрактникам. Таким образом, с учётом федеральных выплат, военнослужащие от Башкирии суммарно единовременно получат 1 млн 205 тысяч рублей. Добавим, срок повышенных выплат указом Главы Башкирии продлён до 31 октября текущего года.

Также будущие контрактники могут служить на СВО «по отношению». Иными словами, человек может подписать контракт с оборонным ведомством страны и изъявить желание отправиться в подразделение, где служат его родные и близкие. Для этого соглашение подписывается непосредственно с воинской частью, где находятся товарищи бойца.

Все вопросы можно задать по номеру Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, номер пункта отбора (347) 248-29-31.