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СВОих не бросаем
24 Сентября , 16:47

Лесоводы Башкирии передали автомобиль УАЗ для нужд СВО

По поручению и.о. министра лесного хозяйства Республики Башкортостан Марата Шарафутдинова сотрудники центрального аппарата министерства, а также работники лесхозов за счет собственных средств приобрели автомобиль УАЗ на нужды специальной военной операции.

Как сообщает пресс-служба минлесхоза, ключи передали коллеге с позывным «Лесник», который сейчас служит в башкирском батальоне имени Салавата Юлаева. Автомобиль стал подарком к профессиональному празднику - Дню работников леса. 

- Ребятам необходима любая техника для передвижения и перевозки вещей. Надеюсь, что этот автомобиль поможет бойцам в выполнении боевых задач, - отметил руководитель лесного ведомства.

Лесоводы загрузили в него моторные бензопилы, туристические плиты с полными наборами газовых баллонов, маскировочные сети, а также иван-чай собственного производства, мед и тушенку.

Боец с позывным «Лесник» поблагодарил коллег и отметил, что такая помощь – большой шаг в приближении долгожданной победы.

Лесоводы Башкортостана активно поддерживают участников специальной военной операции. Так, совместно с арендаторами лесных участков в зону боевых действий направлено более 2,4 тыс. куб. м лесоматериалов, в том числе 1000 куб. м. колотых дров, а также 689 куб. м. пиломатериалов. Работу в данном направлении продолжим, - отметили в ведомстве.

Автор:Рустем Сагитов
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