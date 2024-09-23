В Башкирии прошла акция в поддержку участников СВО

В Башкирии состоялась благотворительная патриотическая акция «Своих не бросаем!», посвящённая участникам специальной военной операции. Она прошла в деревне Кокуш Калтасинского района, сообщил «Башинформу» руководитель регионального отделения «Боевого братства» Альберт Шагимуратов.

«Сначала мы почтили память уроженцев деревни — участников Великой Отечественной войны, возложили цветы к памятнику, на котором высечены их имена. Затем торжественно открыли мемориальные доски павшим в специальной военной операции двоюродным братьям Артёму Биктимирову и Денису Шараеву, они посмертно награждены орденами Мужества. Вручил благодарственные письма Снежане Биктимировой и Дине Биктимировой за воспитание сыновей, которые выросли патриотами России и до конца были верны присяге и воинскому долгу, защищая Отечество. Но, конечно же, самая главная благодарность — это наша память и признательность земляков», — сказал Альберт Шагимуратов.