Танкисты Башкирии защищают Россию

Военнослужащий танкового батальона имени Сергея Зорина мотострелкового полка «Башкортостан» с позывным «Мирон» передал привет родному Стерлитамаку. Видео с обращением бойца разместил сообщает telegram-канал «Письма с фронта Башкирский полк».

«Мирон» отметил, что башкирские танкисты отважно выполняют боевые задачи специальной военной операции на самой лучшей боевой технике в мире.

«Очень рад поприветствовать братьев танкистов из Башкирии, у нас их очень много. Наши танки Т90, благодаря республике, защищают нашу Русь. Не опозорим, все будет хорошо. Родному Стерлитамаку, близким, жене — всем привет!», — сказал «Мирон».

Ранее журналисты «Башинформа» во время рабочей командировки в зону специальной военной операции побывали на боевых позициях танкистов батальона имени Сергея Зорина и стали очевидцами их работы.