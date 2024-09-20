Жители Башкирии выполнили просьбу участника СВО

Жители Стерлитамакского района выполнили просьбу участника специальной военной операции с позывным «Рамазан». Как сообщает муниципалитет в своём telegram-канале, неравнодушные жители собрали денежные средства на ремонт автомобиля УАЗ, о котором попросил их земляк.

Машина прошла техобслуживание, и сегодня простой и надёжный автомобиль отправляется в зону СВО. УАЗ на передовую доставит сам «Рамазан». Сельчане не отпустили бойца с пустыми руками и загрузили транспортное средство гуманитарным грузом.

Жители Башкирии могут подписать контракт с минобороны и присоединиться к землякам. Президент России подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам военной операции, которые заключили контракт в период с 1 августа по 31 декабря. Ранее в Башкирии по поручению Главы республики Радия Хабирова увеличился размер единовременной выплаты контрактникам. Таким образом, с учётом федеральных выплат, военнослужащие от Башкирии суммарно единовременно получат 1 млн 205 тысяч рублей. Добавим, срок повышенных выплат указом Главы Башкирии продлён до 31 октября текущего года.

Добавим, будущие контрактники могут служить на СВО «по отношению». Иными словами, человек может подписать контракт с оборонным ведомством страны и изъявить желание отправиться в подразделение, где служат его родные и близкие. Для этого соглашение подписывается непосредственно с воинской частью, где находятся товарищи бойца.

Все вопросы можно задать по номеру Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, номер пункта отбора (347) 248-29-31.