Участник СВО из Башкирии обеспечил связь под огнём ВСУ

В зоне специальной военной операции взвод связи мотострелкового батальона, которым командует житель Башкирии, попал под артиллерийский огонь ВСУ. Несмотря на это, бойцам удалось закрепиться и обеспечить устойчивую связь между подразделениями батальона.

О подвиге старшего лейтенанта с позывным «Волна» из села Кандры говорится в письме командира войсковой части, которое получил глава администрации Туймазинского района Айдар Суфиянов.

Перед взводом была поставлена задача развернуть на позиции радиостанцию и подготовить связь. Бойцы выполнили задание, но подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ, стремящихся всеми силами лишить российские подразделения управления.

«Несмотря на угрозу собственной жизни, понимая необходимость оперативного координирования сил в бою, связисты с командиром продолжили разворачивать оборудование. Благодаря мужеству и самоотверженности нашего земляка и его бойцов было обеспечено устойчивое управление личным составом мотострелкового батальона, в результате чего российские военнослужащие, отразив атаку противника, перешли в контрнаступление и уничтожили нападавших боевиков», — пишет Айдар Суфиянов в своём telegram-канале.