Участников СВО из Башкирии наградили медалью Жукова

Участник специальной военной операции из Илишевского района указом президента награждён медалью Жукова. Глава районной администрации Ильдар Мустафин сообщил, что военнослужащий проявил в боевых действиях на Донбассе храбрость, стойкость и мужество.
Боец служит на фронте водителем-санитаром с мая 2023 года. За это время он спас сотни раненых солдат и вывез их из самых опасных мест, отметил Ильдар Мустафин.
Также указом президента медалью Жукова награждён и житель села Юлдыбаево. О нём рассказал глава администрации Зилаирского района Борис Мелкоедов. Руководитель муниципалитета вручил земляку награду и отметил, что благодаря самоотверженным воинам люди понимают, что значит мужество и настоящая любовь к Родине.
Жители Башкирии могут подписать контракт с минобороны и присоединиться к землякам. Президент России подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам военной операции, которые заключили контракт в период с 1 августа по 31 декабря. Ранее в Башкирии по поручению Главы республики Радия Хабирова увеличился размер единовременной выплаты контрактникам. Таким образом, с учётом федеральных выплат, военнослужащие от Башкирии суммарно единовременно получат 1 млн 205 тысяч рублей. Добавим, срок повышенных выплат указом Главы Башкирии продлён до 31 октября текущего года.
Добавим, будущие контрактники могут служить на СВО «по отношению». Иными словами, человек может подписать контракт с оборонным ведомством страны и изъявить желание отправиться в подразделение, где служат его родные и близкие. Для этого соглашение подписывается непосредственно с воинской частью, где находятся товарищи бойца.
Все вопросы можно задать по номеру Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, номер пункта отбора (347) 248-29-31.