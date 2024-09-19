Водитель из Уфы на СВО стал «Летучим голландцем»

Житель Башкирии, развозивший почту и пенсии, выбрал службу по контракту в зоне СВО. Сейчас он военнослужащий роты управления мотострелкового полка «Башкортостан». О бойце с позывным «Янтарь» говорится в telegram-канале «Записки Журналиста».

Срочную службу «Янтарь» не проходил, но когда получил повестку явиться в военкомат, без колебаний прибыл и уже через месяц подписал контракт с минобороны России. В подразделении «Янтарь» тоже сел за руль УАЗа, поскольку знает характер «буханки», на которой на гражданке исколесил не одну тысячу километров. Воин считает технику отечественного автопрома надёжной и неприхотливой, как автомат Калашникова.

«Янтарь» за рулём своего автомобиля доставляет на линию боевого соприкосновения группы бойцов, боекомплект, продукты питания, а обратно возвращается с ранеными. Однополчане считают его «Летучим голландцем». «Янтарю» всегда удавалось оставаться невидимым либо неуловимым для противника. Он неоднократно уходил от атаки дронов и снарядов ВСУ и спасал жизни своих товарищей. Но однажды «Янтарь» во время очередного рейса всё же получил ранение.

В госпитале башкирский воин лежал недолго. После выписки боец не стал проходить военно-врачебную комиссию. Когда вернулся в строй, «Янтарь» получил заслуженную награду — медаль «За отвагу».