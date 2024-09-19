Водитель из Уфы на СВО стал «Летучим голландцем»

Житель Башкирии, развозивший почту и пенсии, выбрал службу по контракту в зоне СВО. Сейчас он военнослужащий роты управления мотострелкового полка «Башкортостан». О бойце с позывным «Янтарь» говорится в telegram-канале «Записки Журналиста».
Срочную службу «Янтарь» не проходил, но когда получил повестку явиться в военкомат, без колебаний прибыл и уже через месяц подписал контракт с минобороны России. В подразделении «Янтарь» тоже сел за руль УАЗа, поскольку знает характер «буханки», на которой на гражданке исколесил не одну тысячу километров. Воин считает технику отечественного автопрома надёжной и неприхотливой, как автомат Калашникова.
«Янтарь» за рулём своего автомобиля доставляет на линию боевого соприкосновения группы бойцов, боекомплект, продукты питания, а обратно возвращается с ранеными. Однополчане считают его «Летучим голландцем». «Янтарю» всегда удавалось оставаться невидимым либо неуловимым для противника. Он неоднократно уходил от атаки дронов и снарядов ВСУ и спасал жизни своих товарищей. Но однажды «Янтарь» во время очередного рейса всё же получил ранение.
В госпитале башкирский воин лежал недолго. После выписки боец не стал проходить военно-врачебную комиссию. Когда вернулся в строй, «Янтарь» получил заслуженную награду — медаль «За отвагу».
«Здесь, на Донбассе мы стоим на защите будущего. Как и в годы Великой Отечественной войны, здесь вершится судьба нашей Родины. Нам надо быть стойкими, как наши деды и прадеды. Призвали меня 9 мая. Это верный знак свыше. Скоро мы добьём гадину и обязательно вернёмся домой с победой. Ведь иначе нельзя», — говорит «Янтарь».
«Каждое утро, несмотря ни на что, „Янтарь“ садится за руль своей „буханки“ и едет на новое задание. Его УАЗик всегда исправен, фронтовые маршруты знает наизусть. Вдыхая пыль фронтовых дорог, думает о семье, о детях и родных. Мечтает построить большой дом и растить внуков. В Башкортостане его ждут супруга и три дочки. „Все, что я делаю здесь, это для них там“, говорит боец», — сообщают в паблике.
Желающие служить на СВО в составе МСП «Башкортостан», могут подписать контракт с минобороны и присоединиться к землякам. Президент России подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам военной операции, которые заключили контракт в период с 1 августа по 31 декабря. Ранее в Башкирии по поручению Главы республики Радия Хабирова увеличился размер единовременной выплаты контрактникам. Таким образом, с учётом федеральных выплат, военнослужащие от Башкирии суммарно единовременно получат 1 млн 205 тысяч рублей. Добавим, срок повышенных выплат указом Главы Башкирии продлён до 31 октября текущего года.
Добавим, будущие контрактники могут служить на СВО «по отношению». Иными словами, человек может подписать контракт с оборонным ведомством страны и изъявить желание отправиться в подразделение, где служат его родные и близкие. Для этого соглашение подписывается непосредственно с воинской частью, где находятся товарищи бойца.
Все вопросы можно задать по номеру Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Добавим, ранее правительство России подготовило законопроект о дополнительных мерах поддержки участников СВО.