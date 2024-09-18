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СВОих не бросаем
18 Сентября , 16:33

В Башкирии по программе «Рекрут» получили выплаты 490 волонтеров

В Башкирии продолжается действие программы «Рекрут». По ней волонтеры могут получить единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей за агитационную деятельность.

Как сообщили ГорОбзор.ру в добровольном обществе содействия армии, авиации и флоту, на сегодняшний день 490 человек получили денежную компенсацию. Лидером по числу обращений стала столица республики.

«На сегодняшний день подано 868 заявлений. Из них обработано 490, по ним произведены выплаты. Лидером по числу обращений является Уфа – 179 заявлений», – сообщили в ДОСААФ Башкирии.

Акция, инициированная ДОСААФ Башкирии, стартовала 1 августа и продлится до 31 октября. 

Чтобы стать участником программы «Рекрут», волонтер старше 18 лет должен привлечь желающего записаться на военную службу по контракту с минобороны РФ. Активист и потенциальный кандидат обязаны вместе явиться в отделение ДОСААФ и военкомат. Как только солдат пройдет медкомиссию и отправится на службу, волонтер сможет претендовать на 50 тысяч рублей.

Заключившие в Башкирии контракт военнослужащие также получают единовременную выплату, которая превышает 1,2 млн рублей.

Автор:Рустем Сагитов
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