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СВОих не бросаем
17 Сентября , 20:21

В Уфе продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области

В Башкирии продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области.

«За время работы нашего штаба мы уже отправили в Курскую область более 51 тонны гуманитарного груза. Но потребность в товарах на сегодня остаётся, поэтому мы продолжаем нашу работу и для удобства подготовили онлайн-форму, где можно отследить актуальную потребность», — комментирует руководитель Госкомитета Республики Башкортостан по молодёжной политике Вито Сабиров.

Детализированный перечень необходимых вещей поделен на 3 категории (одежда / обувь / нижнее белье и прочее) и представлен по ссылке. В онлайн-таблице каждый, кто хочет оказать помощь, сможет ознакомиться с актуальным списком вещей, необходимых для жителей Курской области. Список актуализируется ежедневно.

Работа штаба по сбору гуманитарной помощи организована в Республиканском волонтёрском центре по адресу: г. Уфа, ул. Пушкина, 86 (остановка «Дом актёра им. Юсуповой, молодёжное пространство «Йәшлек House» — гаражное помещение заднего двора, ворота слева от главного входа), по будням с 10.00 до 18.00.

Всю необходимую информацию можно узнать по телефону регионального штаба #МыВместе +7 (927) 311 23 55.

Автор:Лейла Аралбаева
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