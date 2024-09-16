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СВОих не бросаем
16 Сентября , 11:14

Журналистов Башкирии приглашают на конкурс

Журналистов Башкирии приглашают к участию в конкурсе «Достоверность. Ответственность. Мужество». Прием заявок продлится до 1 октября, сообщили в агентстве по печати и СМИ республики.

Предусмотрено 20 премий по 300 тысяч рублей.

«Новая премия учреждена указом Главы республики Радия Хабирова. Во времена, когда роль верифицированных источников информации возросла стократно, когда СМИ поддерживают бойцов и словом и делом, а некоторые становятся военкорами, это решение очень важно. Для журналистов такая премия — дополнительная мотивация. Надеюсь, она привлечет в нашу сферу молодежь», — отметила и.о. руководителя агентства по печати и СМИ Башкирии Елена Арямнова.

К участию приглашаются внештатные и штатные авторы, творческие работники, а также издатели и редакции региональных СМИ. За победу могут побороться как один автор, так и целый коллектив.

Жюри рассмотрит информационные, аналитические, публицистические материалы, теле- и радиопрограммы, печатные, аудио- и аудиовизуальные сообщения, опубликованные с 1 января по 30 сентября 2024 года.

В числе номинаций журналистского конкурса — «Достоверность»; «Ответственность», «Мужество»; «Поступок года» и «Чуткое сердце».

Получить всю необходимую информацию о конкурсе можно на сайте агентства по печати и СМИ Башкирии в разделе «Действующие документы».

Автор:Вероника Никитина
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