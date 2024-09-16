В Башкирии предложили новые меры поддержки ветеранов СВО

С 2022 года Башкирия успешно реализует государственный социальный заказ в сфере спорта и физической культуры. Благодаря проекту в республике повысилась доступность и качество оказания государственных и муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта, а также улучшилось качество спортивной подготовки. Об этом сегодня на оперативном совещании правительства в ЦУРе сказал и.о. министра спорта республики Руслан Хабибов.

Руслан Хабибов предложил для дальнейшей реализации социального заказа запустить совместный с ВЭБ.РФ и благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт» Алишера Усманова проект «Социальное воздействие» для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Также он предложил в соцзаказ на оказание физкультурно-оздоровительных услуг добавить новую категорию граждан — ветеранов СВО. Кроме того, расширить количество видов спорта в соцзаказе для участников с 12 до 16 лет, включая адаптивный спорт, а также увеличить количество занимающихся на тренировочном этапе в три раза.

Глава Башкирии Радий Хабиров сказал, что не возражает, но отметил, что на следующем оперативном совещании необходимо рассмотреть вопрос «Кубка защитников Отечества» и адаптивных видов спорта для ветеранов СВО.

«Надо предметно разобрать вопрос — какие виды, когда начнём. Чтобы мы знали каждого парня, который пострадал и подключали его к спортивным мероприятиям, насколько это возможно», — подчеркнул Глава Башкирии.