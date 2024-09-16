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СВОих не бросаем
16 Сентября , 13:58

Участник СВО из Уфы передал привет с фронта

скриншот видео
Фото:скриншот видео

Участник специальной военной операции из Уфы с позывным «Муравей» обратился к своим землякам со словами благодарности за поддержку на передовой. Об этом рассказал глава администрации Октябрьского района столицы Сергей Плотников.

Руководитель муниципалитета разместил в своём telegram-канале видео, снятое журналистами БСТ, в котором «Муравей» передал привет родному городу, своей семье и друзьям. Боец заверил, что с ним всё хорошо и у него всё в порядке.

«Попал в зону СВО по частичной мобилизации. У меня всё хорошо, со мной всё в порядке. Передаю привет своему любимому городу Уфе, Октябрьскому району. А также друзьям, родственникам, близким. Враг будет разбит, Победа будет за нами», — обратился к землякам воин.

«Каждая хорошая весть приносит нам надежду и уверенность в завтрашнем дне. Благодарен за вашу смелость и преданность. Вы вдохновляете нас и напоминаете, насколько важна поддержка друг друга в это непростое время. Мы продолжаем оказывать гуманитарную помощь нашим бойцам и их семьям — это остаётся нашим приоритетом», — пишет Сергей Плотников.

Желающие служить на СВО могут подписать контракт с минобороны и присоединиться к землякам. Президент России подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам военной операции, которые заключили контракт в период с 1 августа по 31 декабря. Ранее в Башкирии по поручению Главы республики Радия Хабирова увеличился размер единовременной выплаты контрактникам. Таким образом, с учётом федеральных выплат, военнослужащие от Башкирии суммарно единовременно получат 1 млн 205 тысяч рублей. Добавим, срок повышенных выплат указом Главы Башкирии продлён до 31 октября текущего года.

Добавим, будущие контрактники могут служить на СВО «по отношению». Иными словами, человек может подписать контракт с оборонным ведомством страны и изъявить желание отправиться в подразделение, где служат его родные и близкие. Для этого соглашение подписывается непосредственно с воинской частью, где находятся товарищи бойца.

Все вопросы можно задать по номеру Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Добавим, ранее правительство России подготовило законопроект о дополнительных мерах поддержки участников СВО.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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