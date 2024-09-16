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16 Сентября , 12:12

Радий Хабиров наградил участника СВО медалью генерала Шаймуратова

скриншот трансляции
Фото:скриншот трансляции

Сегодня Глава Башкирии Радий Хабиров своим указом наградил участника специальной военной операции Владислава Орловского медалью генерала Шаймуратова. Боец служит в должности начальника госпитального отделения медроты мотострелкового полка.

Лейтенант медицинской службы проявил на передовой героизм и мужество при исполнении воинского долга, отметил на оперативном совещании правительства РБ в ЦУРе Радий Хабиров.

"Я благодарен за награду. Она очень ценна для меня. Победа будет за нами", - сказал Владислав Орловский.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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