Радий Хабиров наградил участника СВО медалью генерала Шаймуратова

Сегодня Глава Башкирии Радий Хабиров своим указом наградил участника специальной военной операции Владислава Орловского медалью генерала Шаймуратова. Боец служит в должности начальника госпитального отделения медроты мотострелкового полка.

Лейтенант медицинской службы проявил на передовой героизм и мужество при исполнении воинского долга, отметил на оперативном совещании правительства РБ в ЦУРе Радий Хабиров.

"Я благодарен за награду. Она очень ценна для меня. Победа будет за нами", - сказал Владислав Орловский.