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16 Сентября , 16:08

Глава Курска поблагодарил мэра Уфы за помощь

скриншот видео
Фото:скриншот видео

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев получил письмо от главы Курска Игоря Куцака, который благодарит его и уфимцев за помощь и поддержку пострадавших жителей города.

«Уважаемый Ратмир Рафилович! От имени курян разрешите выразить искреннюю благодарность и огромную признательность вам, а также предприятиям, учреждениям, организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — всем, кто принял активное участие в оказании гуманитарной помощи жителям Курской области.

Спасибо вам за отзывчивость, понимание, добросердечное отношение к людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

Ваша поддержка является не только практической помощью, но и символом солидарности и единства нашей страны в этот непростой для неё период», — говорится в письме.

telegram-канал главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева
Фото:telegram-канал главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева

«Ещё раз огромная благодарность каждому, кто не остался в стороне», — прокомментировал послание коллеги Ратмир Мавлиев.

Напомним, в Башкирии сбор гуманитарной помощи для пострадавших в Курской области объявили 8 августа. Первый конвой с необходимыми вещами выехал из Уфы 10 августа.

«Собрали всё самое необходимое, которое требовалось Курской области. С мэром Курска на связи. Требовались микроволновые печи, электрические чайники, памперсы, детское питание, различные крупы, бытовая химия, постельное бельё, раскладушки. Собрали буквально меньше чем за сутки 40 тонн гуманитарного груза», — сказал Ратмир Мавлиев в день отправки обоза.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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