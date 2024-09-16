Глава Курска поблагодарил мэра Уфы за помощь

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев получил письмо от главы Курска Игоря Куцака, который благодарит его и уфимцев за помощь и поддержку пострадавших жителей города.

«Уважаемый Ратмир Рафилович! От имени курян разрешите выразить искреннюю благодарность и огромную признательность вам, а также предприятиям, учреждениям, организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — всем, кто принял активное участие в оказании гуманитарной помощи жителям Курской области.

Спасибо вам за отзывчивость, понимание, добросердечное отношение к людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

Ваша поддержка является не только практической помощью, но и символом солидарности и единства нашей страны в этот непростой для неё период», — говорится в письме.