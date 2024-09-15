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СВОих не бросаем
15 Сентября , 16:20

Участник СВО из Башкирии спас в бою товарища

telegram-канал главы администрации Белебеевского района Республики Башкортостан Азата Сахабиева
Фото:telegram-канал главы администрации Белебеевского района Республики Башкортостан Азата Сахабиева

Участник специальной военной операции из Белебеевского района Вадим Гайнуллин указом президента России Владимира Путина награждён медалью «За храбрость» II степени. Об этом рассказал глава администрации муниципалитета Азат Сахабиев.

Военнослужащий проявил на фронте мужество и героизм. Вадим Гайнуллин  рискуя жизнью, во время боевых действий спас товарища. При этом сам получил ранение. Сейчас боец находится дома на лечении.

«Восхищаемся и гордимся вашим подвигом и непременно ждём на малой Родине с победой», — написал Азат Сахабиев в своём telegram-канале.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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