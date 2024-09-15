Артиллеристы из Башкирии уничтожили цель на Курском направлении

Артиллеристы из Башкирии в составе интернациональной бригады «Пятнашка» работают на Курском направлении. О них рассказал telegram-канал «Время нужных дел». Бойцы получили данные разведки о позициях противника и поразили цель.
Расчётом 152-мм самоходной гаубицей МСТА-Б командует участник СВО из Башкирии с позывным «Купер». После выполнения боевой задачи он рассказал, что его бойцы работают без корректировок. Несмотря на это артиллеристы по снайперски точно поражают заданную цель.
«Мы должны всегда быть готовы развернуть орудие и начать огонь. Цели поражаем чётко», — сказал «Купер».
Попадание подтвердили средства объективного контроля.
Добавим, на Курском направлении служит и депутат Госсобрания Башкирии Алексей Локотченко. Он принял решение подписать контракт с добровольческим корпусом минобороны страны для службы в СВО 13 февраля 2024 года. Алексей Локотченко служит в интернациональной бригаде «Пятнашка» в должности командира боевого артиллерийского расчёта.