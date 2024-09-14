В Башкирии участник СВО поработал на уборке урожая

Участник специальной военной операции с позывным «Чебур» во время краткосрочного отпуска работает на зернотоке. Об этом рассказал и. о. главы администрации Куюргазинского района Азамат Сайфуллин.

«С пользой проводит отпуск боец с позывным „Чебур“. Пока погода благоприятствует, с супругой помогли отцу-фермеру с уборкой урожая. Сейчас трудятся на зернотоке. Он с большой охотой и благодарностью работает на матушке-земле. Пусть будет хлеб на столе и мир на земле, говорит он», — пишет Азамат Сайфуллин в своём telegram-канале.