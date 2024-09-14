В Башкирии готовят для СВО технику повышенной проходимости

В Уфимском районе Башкирии формируется очередной гуманитарный груз для участников специальной военной операции. Как сообщает глава администрации муниципалитета Николай Ельников, на этот раз на фронт будут отправлены три автомобиля УАЗ, подготовленные одним из предприятий района.

Специалисты проведут осмотр техники, при необходимости в машинах заменят узлы и агрегаты и установят защиту от беспилотников.