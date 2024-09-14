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СВОих не бросаем
14 Сентября , 23:18

В Башкирии готовят для СВО технику повышенной проходимости

telegram-канал главы администрации Уфимского района Николая Ельникова
Фото:telegram-канал главы администрации Уфимского района Николая Ельникова

В Уфимском районе Башкирии формируется очередной гуманитарный груз для участников специальной военной операции. Как сообщает глава администрации муниципалитета Николай Ельников, на этот раз на фронт будут отправлены три автомобиля УАЗ, подготовленные одним из предприятий района.

Специалисты проведут осмотр техники, при необходимости в машинах заменят узлы и агрегаты и установят защиту от беспилотников.

telegram-канал главы администрации Уфимского района Николая Ельникова
telegram-канал главы администрации Уфимского района Николая Ельникова
telegram-канал главы администрации Уфимского района Николая Ельникова
telegram-канал главы администрации Уфимского района Николая Ельникова
telegram-канал главы администрации Уфимского района Николая Ельникова
telegram-канал главы администрации Уфимского района Николая Ельникова
telegram-канал главы администрации Уфимского района Николая Ельникова
telegram-канал главы администрации Уфимского района Николая Ельникова
Фото:telegram-канал главы администрации Уфимского района Николая Ельникова

Ранее в зону специальной военной операции прибыл 133-й гуманитарный конвой, сформированный по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова. Колонна из 15 фур доставила военнослужащим 16 подразделений 22 автомобиля, , сообщало информагентство «Башинформ».

Автор:Эдуард Кускарбеков
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