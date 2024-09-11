Проект «Рекрут» в Башкирии набирает обороты

В управление ДОСААФ РБ в рамках проекта «Рекрут» поступило порядка 700 заявлений от активистов, которые занимаются привлечением добровольцев на контрактную службу. Об этом в передаче «Салям» из ЦУР Башкирии сообщил председатель реготделения организации Игорь Нурмухаметов.

«Если в первый месяц работы с 1 августа мы приняли более 480 обращений, то за 10 дней сентября — уже 200. Обработано свыше 2/3 всех заявлений, выплаты производятся в течение 7 дней после заключения контракта», — сказал гость прямого включения.

Напомним, инициативу ДОСААФ поддержал Глава Башкирии Радий Хабиров. Для участников проекта «Рекрут» предусмотрены выплаты в 50 тысяч рублей. Получить оплату могут все граждане России, достигшие 18-летнего возраста. Однако это правило не распространяется на сотрудников государственных и муниципальных учреждений, военнослужащих и представителей правоохранительных органов.

За первые три недели инициаторы проекта произвели выплаты более 100 активистам. «Рекрут» будет действовать до 31 октября 2024 года. За более подробной информацией можно обратиться в ситуационный центр Башкирии по телефонам 122 или +7 (347) 218-19-19.

Добавим, президент России подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам военной операции, которые заключили контракт в период с 1 августа по 31 декабря. Ранее в Башкирии по поручению Главы республики Радия Хабирова увеличился размер единовременной выплаты контрактникам. Таким образом, с учётом федеральных выплат, военнослужащие от Башкирии суммарно единовременно получат 1 млн 205 тысяч рублей.