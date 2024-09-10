Хазрат из Башкирии готов вернуться на передовую

«Бог всегда в моём сердце». Это слова участника специальной военной операции с позывным «Муслим» из села Идрисово Альшеевского района. До подписания контракта с минобороны он служил хазратом в местной мечети.

Контракт с министерством обороны РФ «Муслим» подписал в начале этого года. На фронте выполняет боевые задачи и сын священнослужителя, поэтому выбор отца был очевиден.

В одном из боёв «Муслим» получил ранение, дома проходил реабилитацию. В ближайшее время мужчина намерен вернуться на передовую. Об этом сообщил глава администрации Альшеевского района Дамир Мустафин. Сегодня руководитель муниципалитета встретился с земляком. Дамир Мустафин отметил, что «Муслим», несмотря на пережитые трудности и ранения, сохранил доброту и сострадание.

«В скором времени земляк вновь отправится в зону спецоперации. И я от всей души желаю ему и всем нашим ребятам, находящимся на передовой, вернуться домой живыми и здоровыми», — написал Дамир Мустафин в своём telegram-канале.