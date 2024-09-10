Депутаты Башкирии собрали 45 млн рублей для СВО

Депутаты Госсобрания Башкирии собрали около 45 миллионов рублей на поддержку участников специальной военной операции. Об этом сообщил председатель башкирского парламента Константин Толкачёв во время встречи с Алексеем Локотченко, который приехал с фронта в краткосрочный отпуск.

«Поддержка участников СВО сегодня — одна из главных задач, — отметил Константин Толкачёв. — Депутаты постоянно бывают в зоне боевых действий, встречаются с бойцами. Мы всегда в курсе их нужд, собираем средства и закупаем всё необходимое. Депутаты уже собрали около 45 миллионов рублей, и эта работа будет продолжаться. Сбор идёт с каждой зарплаты. Все депутаты участвуют. Это наш патриотический долг».

Напомним, Алексей Локотченко принял решение подписать контракт с добровольческим корпусом минобороны страны для службы в СВО 13 февраля 2024 года. Себе он взял позывной «Радий».

Алексей Локотченко служил на Донбассе в должности командира боевого артиллерийского расчёта в интернациональной бригаде «Пятнашка». В сентябре у него должен был закончиться срок контракта с минобороны, но парламентарий решил продлить его. «Радий» объяснил, что такое решение принял в связи с событиями, происходящими в Курской области.

В мае при выполнении боевого задания получил ранение. Летом текущего года Алексей Локотченко был ранен во второй раз. Военнослужащий возвращался домой в отпуск, но затем вернулся в зону СВО, где продолжил восстановление.

«Мы гордимся нашим депутатом, тем, как он проходит военную службу, ставим его в пример. Это боец с высоким боевым духом, готовый защищать Отечество, своих сограждан. Порадовался его боевым наградам. Несмотря на полученные ранения, он снова в строю. Является заместителем командира штурмового отряда, находится на передовой линии соприкосновения с врагом», — сказал Константин Толкачев.

Добавим, для того, чтобы стать героем спецоперации, необходимо подписать контракт с минобороны. Президент России подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам военной операции, которые заключили контракт в период с 1 августа по 31 декабря. Ранее в Башкирии по поручению Главы республики Радия Хабирова увеличился размер единовременной выплаты контрактникам. Таким образом, с учётом федеральных выплат, военнослужащие от Башкирии суммарно единовременно получат 1 млн 205 тысяч рублей. Добавим, срок повышенных выплат указом Главы Башкирии продлён до 31 октября текущего года.