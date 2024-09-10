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10 Сентября , 10:15

Депутаты Башкирии собрали 45 млн рублей для СВО

Госсобрание Башкирии
Фото:Госсобрание Башкирии

Депутаты Госсобрания Башкирии собрали около 45 миллионов рублей на поддержку участников специальной военной операции. Об этом сообщил председатель башкирского парламента Константин Толкачёв во время встречи с Алексеем Локотченко, который приехал с фронта в краткосрочный отпуск.

«Поддержка участников СВО сегодня — одна из главных задач, — отметил Константин Толкачёв. — Депутаты постоянно бывают в зоне боевых действий, встречаются с бойцами. Мы всегда в курсе их нужд, собираем средства и закупаем всё необходимое. Депутаты уже собрали около 45 миллионов рублей, и эта работа будет продолжаться. Сбор идёт с каждой зарплаты. Все депутаты участвуют. Это наш патриотический долг».

Напомним, Алексей Локотченко принял решение подписать контракт с добровольческим корпусом минобороны страны для службы в СВО 13 февраля 2024 года.  Себе он взял позывной «Радий».

Алексей Локотченко служил на Донбассе в должности командира боевого артиллерийского расчёта в интернациональной бригаде «Пятнашка». В сентябре у него  должен был закончиться срок контракта с минобороны, но парламентарий решил продлить его. «Радий» объяснил, что такое решение принял в связи с событиями, происходящими в Курской области.

В мае при выполнении боевого задания получил ранение. Летом текущего года Алексей Локотченко был ранен во второй раз. Военнослужащий возвращался домой в отпуск, но затем вернулся в зону СВО, где продолжил восстановление.

«Мы гордимся нашим депутатом, тем, как он проходит военную службу, ставим его в пример. Это боец с высоким боевым духом, готовый защищать Отечество, своих сограждан. Порадовался его боевым наградам. Несмотря на полученные ранения, он снова в строю. Является заместителем командира штурмового отряда, находится на передовой линии соприкосновения с врагом», — сказал Константин Толкачев.

Добавим, для того, чтобы стать героем спецоперации, необходимо подписать контракт с минобороны. Президент России подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам военной операции, которые заключили контракт в период с 1 августа по 31 декабря. Ранее в Башкирии по поручению Главы республики Радия Хабирова увеличился размер единовременной выплаты контрактникам. Таким образом, с учётом федеральных выплат, военнослужащие от Башкирии суммарно единовременно получат 1 млн 205 тысяч рублей. Добавим, срок повышенных выплат указом Главы Башкирии продлён до 31 октября текущего года.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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