Миномётчики из Башкирии сожгли два «Леопарда»

Бойцы минометной батареи мотострелкового полка «Башкортостан» точными выстрелами поражают в зоне СВО вражескую технику. Недавно миномётчики подбили два немецких танка «Леопард». Об эффективной работе башкирских воинов на линии огня сообщает съёмочная группа БСТ, находящаяся сейчас на передовой.

Военнослужащий с позывным «Кама» рассказал телерепортёрам, что его боевой расчёт считается одним из лучших.

«Профессионализм и боевая выучка растёт ежедневно. Наше подразделение, например, подбило два „Леопарда“, причём один из них на ходу. Это уникальный случай. Нас хвалит начальник артиллерии. Наш расчёт был представлен на лучший расчет округа. Ребята успешно выполняют свою работу», — сказал «Кама».

В составе миномётной батареи служат военнослужащие с полугодовым и более опытом службы на СВО. Все они в башкирском подразделении считают друг друга не только товарищами по оружию, но и братьями.

«Сплочённость у нас тут большая, потому что риска очень много. Больше риска, чем в других подразделениях. Самое сложное — работать во время прилётов. Когда „птички“ летают, очень сложно. Но выбираешь момент и работаешь», — пояснил миномётчик с позывным «Рабан».

При этом он отметил, что участникам СВО из Башкирии служится легко, поскольку им не надо волноваться за своих родных и близких, которых поддерживает республика. «Рабан» также отметил, что воины очень благодарны за гуманитарную помощь волонтёрам, предпринимателям, неравнодушным жителям.

«Привет жителям Башкирии. Мы чувствуем их постоянную поддержку. Как говорит наш президент, я сейчас и русский, и башкир, и татарин, и чуваш, и мордвин. Это те, кто у нас служит. Победа будет за нами. Ждите нас с Победой», — добавил «Кама».

Присоединиться к землякам и помочь ускорить Победу могут и другие жители Башкирии. Для этого необходимо подписать контракт с минобороны. Президент России подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам военной операции, которые заключили контракт в период с 1 августа по 31 декабря. Ранее в Башкирии по поручению Главы республики Радия Хабирова увеличился размер единовременной выплаты контрактникам. Таким образом, с учётом федеральных выплат, военнослужащие от Башкирии суммарно единовременно получат 1 млн 205 тысяч рублей. Добавим, срок повышенных выплат указом Главы Башкирии продлён до 31 октября текущего года.

Будущие контрактники могут служить на СВО и «по отношению». Иными словами, человек может подписать контракт с оборонным ведомством страны и изъявить желание отправиться в подразделение, где служат его родные и близкие. Для этого соглашение подписывается непосредственно с воинской частью, где находятся товарищи бойца.

Ранее журналисты информагентства «Башинформ» побывали в расположении миномётной батареи первого башкирского батальона имени Минигали Шаймуратова, где познакомились с военнослужащим, сбившим в одном бою три дрона-камикадзе.