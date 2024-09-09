Башкирия обеспечила СВО оружием

В Башкирии жители Сибая сдали для специальной военной операции 21 охотничье ружьё, из которых 10 отправлены на фронт. Об этом сообщил глава администрации города Азамат Юлдашбаев. Дробовики военнослужащие используют для борьбы с беспилотными летательными аппаратами ВСУ.

«Хочу поблагодарить всех, кто откликнулся и принял участие в сборе гладкоствольного оружия и боеприпасов к ним для наших земляков на передовой. Они используются нашими бойцами для борьбы с беспилотниками. На сегодняшний день собрано 21 ружьё и арсенал к нему, а 10 уже отправлены нашим землякам», – написал Азамат Юлдашбаев в своём telegram-канале.



Сбор охотничьих ружей в Сибае продолжается. Желающие передать своё оружие для отправки на СВО могут обратиться с заявлением в отдел лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии в Сибае. Оружие будет передано в войсковую часть с последующей постановкой на баланс. Напомним, сбор гладкоствольного оружия для нужд участников специальной военной операции в Сибае был объявлен 6 августа.

Добавим, жители Башкирии могут стать участниками СВО. Для этого необходимо подписать контракт с минобороны и присоединиться к землякам. Президент России подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам военной операции, которые заключили контракт в период с 1 августа по 31 декабря. Ранее в Башкирии по поручению Главы республики Радия Хабирова увеличился размер единовременной выплаты контрактникам. Таким образом, с учётом федеральных выплат, военнослужащие от Башкирии суммарно единовременно получат 1 млн 205 тысяч рублей. Добавим, срок повышенных выплат указом Главы Башкирии продлён до 31 октября текущего года.