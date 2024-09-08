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8 Сентября , 17:01
ВЫБОРЫ-2024

В Башкирии на выборах проголосовала мама Героя РФ Степана Белова

«Октябрьский нефтяник»
Фото:«Октябрьский нефтяник»

Свой гражданский долг на выборах Главы Башкирии и депутатов горсовета Октябрьского исполнила мама Героя России Степана Белова Тамара Витальевна. Об этом рассказало издание «Октябрьский нефтяник».

«Я верю, что республика будет становиться только лучше, красивее. Спасибо всем, кто голосовал эти три дня. Важно, что мы не стоим в стороне, и делаем все возможное для развития нашего региона, города», — прокомментировала она.

Напомним, Степан Белов родился в 1996 году в Октябрьском, там же окончил школу №12, а потом Казанское высшее танковое командное училище. Прошел путь от командира танкового взвода до командира танковой роты. Участник СВО с февраля 2022 года.

На Изюмском направлении первым на своем танке зашел в одно из сел, оттеснил соперника, благодаря чему населенный пункт заняли без потерь. Позже благодаря слаженным действиям его рота уничтожила 20 танков, 9 боевых машин и значительное количество живой силы противника.

Ранее информагентство «Башинформ» сообщало, что Степан Белов стал участником кадрового проекта «Время героев». Его наставником является заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Автор:Иван Вавилов
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