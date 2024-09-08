Бойцы из Башкирии с передовой поздравляют с Днем танкиста

Бойцы танкового батальона имени Сергея Зорина мотострелкового полка «Башкортостан» поздравили всех причастных с праздником — Днем танкиста. Напомним, ежегодно День танкиста в России отмечается каждое второе воскресенье сентября, в этом году праздник выпадает на 8-е число.

«Желаем успехов в работе, здоровья, семейного благополучия и скорейшего возвращения домой к родным и близким целыми и невредимыми. И пусть каждый выпущенный вами снаряд ложится прямо в цель», – говорится в видеопоздравлении, опубликованном в телеграм-канале «Письма с фронта Башкирский полк».

Ранее журналисты «Башинформа» во время рабочей командировки в зону специальной военной операции побывали на боевых позициях танкистов батальона имени Сергея Зорина и стали очевидцами их работы на огневом рубеже.

Желающие вступить в ряды МСП «Башкортостан» могут подписать контракт с минобороны и присоединиться к землякам. Президент России подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам военной операции, которые заключили контракт в период с 1 августа по 31 декабря. Ранее в Башкирии по поручению Главы республики Радия Хабирова увеличился размер единовременной выплаты контрактникам. Таким образом, с учётом федеральных выплат, военнослужащие от Башкирии суммарно единовременно получат 1 млн 205 тысяч рублей. Добавим, срок повышенных выплат указом Главы Башкирии продлён до 31 октября текущего года.

Добавим, будущие контрактники могут служить на СВО «по отношению». Иными словами, человек может подписать контракт с оборонным ведомством страны и изъявить желание отправиться в подразделение, где служат его родные и близкие. Для этого соглашение подписывается непосредственно с воинской частью, где находятся товарищи бойца.

Все вопросы можно задать по номеру Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, номер пункта отбора (347) 248-29-31.