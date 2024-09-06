Айдар Галимов сдержал своё обещание участнику СВО из Башкирии

Народный артист Башкортостана и Татарстана Айдар Галимов поздравил командира взвода обеспечения батальона имени Шаймуратова с позывным «Певец» с бракосочетанием. Свадьба военнослужащего состоялась в Чишминском районе в дни его краткосрочного отпуска. Айдар Галимов исполнил песню для молодожёнов и пожелал молодой семье благополучия и счастья.
Примечательно то, что «шаймуратовец» является полным тёзкой популярного исполнителя. Потому он и взял себе позывной «Певец», когда вступил в ряды первого добровольческого батальона имени Героя России Минигали Шаймуратова. Об этом он рассказал корреспонденту «Башинформа», побывавшему в 2023 году в расположении батальона.
«Мне очень нравятся песни в исполнении Айдара Галимова. Его слушают все в моей семье. Айдар Галимов поёт душевно и проникновенно. Жаль, конечно, что я не могу сам петь так же, как он, но это и не надо. Зато я полный тёзка моего любимого певца и выбор позывного был очевидным», — сказал «Певец» год назад.
В марте Айдар, когда принимал гуманитарный груз, доставленный из Башкирии, упомянул, что у него ожидается важное событие, но не стал раскрывать все подробности. Всё выяснилось в июне во время очередной поездки журналистов «Башинформа» в зону СВО.
«Сам „Певец“ промолчит в силу своей природной скромности. Но с его позволения сообщу вам важную новость — он женится. Поздравлять заранее нашего товарища не будем, но командование батальона и его сослуживцы очень рады за него», — сказал этим летом замполит батальона с позывным «Шаман».
«Шаман» поделился с нами «секретом». Оказывается, «Певец» был бы счастлив, если бы его с невестой Гульназ поздравил Айдар Галимов. Главный редактор «Башинформа» Руслан Шарафутдинов позвонил Айдару Галимову и объяснил ему ситуацию. Спустя буквально несколько минут певец прислал видео, в котором поздравил бойца с предстоящей свадьбой, и пообещал ему приехать на церемонию бракосочетания.
Айдар Галимов не забыл о звонке с передовой и сдержал своё слово прийти на свадьбу. Это подтвердил военкор Ильяс Батыргариев, побывавший на торжестве.
«Для наших ребят поддержка любимых артистов и жителей страны очень важна. А когда народный артист приходит оказать поддержку — это дорогого стоит! Ведь их песни на передовой поднимают дух и заставляют верить в победу», — написал журналист в своём telegram-канале.
«Шаман» в недавнем разговоре с корреспондентом «Башинформа» ещё раз поздравил своего сослуживца и отметил, что все однополчане «Певца» рады за него.
«„Певец“ служит на СВО добросовестно и отлично выполняет возложенные на него задачи. Кроме того, он надёжный товарищ и настоящий друг. Уверен, он будет прекрасным семьянином, любящим мужем и мудрым отцом. Очень приятно видеть, как у наших молодых воинов светятся лица, когда они говорят о своих невестах, которые провожали любимых на фронт и ждут их дома. Во время отпуска они женятся, наши парни становятся семейными людьми. Рассуждая об этом, начинаешь понимать, как сильно воины любят свой родной край, тепло домашнего очага и свою семью, а значит, Родину», — подчеркнул «Шаман».
«Башинформ» присоединяется к поздравлениям и желает Айдару и Гульназ семейного счастья и долгих лет жизни.