Житель Башкирии женился перед отправкой на СВО

Житель Башкирии подписал контракт с минобороны и в ближайшие дни отправится в зону специальной военной операции. Перед этим мужчина узаконил отношения с любимой женщиной. Об этом рассказали в администрации Аскинского района.

Контрактник со своей спутницей живёт в деревне Евбуляк. Вместе они более 15 лет. У пары есть четверо детей. Мужчина служил во внутренних войсках МВД России, сейчас занимается строительством.

«Поразмыслив, я решил, что надо заключить контракт. Понимаю, что впереди ждут испытания, но я готов к ним. Мы вместе преодолеем любые трудности», — отметил контрактник.

Другие жители Башкирии тоже могут подписать контракт с минобороны и присоединиться к землякам, выполняющим боевые задачи спецоперации.

Президент России подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам военной операции, которые заключили контракт в период с 1 августа по 31 декабря. Ранее в Башкирии по поручению Главы республики Радия Хабирова увеличился размер единовременной выплаты контрактникам. Таким образом, с учётом федеральных выплат, военнослужащие от Башкирии суммарно единовременно получат 1 млн 205 тысяч рублей. Добавим, срок повышенных выплат указом Главы Башкирии продлён до 31 октября текущего года.

Добавим, будущие контрактники могут служить на СВО «по отношению». Иными словами, человек может подписать контракт с оборонным ведомством страны и изъявить желание отправиться в подразделение, где служат его родные и близкие. Для этого соглашение подписывается непосредственно с воинской частью, где находятся товарищи бойца.

Все вопросы можно задать по номеру Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, номер пункта отбора (347) 248-29-31.