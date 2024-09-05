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5 Сентября , 20:37

Сотрудники прокуратуры и СКР на СВО могут получить статус ветеранов

Кроме того, в случае принятия документа этот статус смогут получить прокуроры и сотрудники СКР, исполнявшие свои служебные обязанности на территории Сирии с 30 сентября 2015 года.

В Госдуму РФ внесен законопроект об установлении статуса ветерана боевых действий для сотрудников следственного комитета и прокуратуры, которые исполняют свои служебные обязанности в зоне специальной военной операции. Об том сообщает пресс-служба органа власти.

«Предлагается установить статус ветерана боевых действий указанным категориям граждан, исполнявшим в соответствии с решениями органов прокуратуры Российской Федерации или Следственного комитета Российской Федерации свои служебные обязанности в условиях специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года», — отмечается в пояснительной записке.

Кроме того, в случае принятия документа статус ветеранов боевых действий смогут получить прокуроры и сотрудники СКР, исполнявшие свои служебные обязанности на территории Сирии с 30 сентября 2015 года.

«Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации, выполняя отдельные задачи в условиях специальной военной операции в целях реализации полномочий в сфере уголовного судопроизводства, проводят следственные действия, направленные на закрепление доказательств применения ствольной и реактивной артиллерии по жилым домам и иным объектам мирной инфраструктуры со стороны вооруженных формирований Украины. В целях своевременного закрепления имеющихся доказательств сотрудники следственных групп прибывают на места происшествий незамедлительно после обстрелов, рискуя своими жизнями и здоровьем при повторных обстрелах», — также сказано в пояснительной записке.

Как подчеркивают авторы законопроекта, на территориях новых субъектов РФ созданы органы прокуратуры, а прокуроры, назначенные на указанные должности, а также командированные во вновь созданные органы прокуратуры, с риском для жизни и здоровья осуществляют надзор за исполнением законов, уголовное преследование, координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью и другие функции.

Автор:Рустем Сагитов
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