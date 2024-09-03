Танкист из Уфы передал привет с передовой

Житель Уфы в ноябре прошлого года подписал контракт с минобороны и служит в танковом батальоне имени Сергея Зорина мотострелкового полка «Башкортостан». Недавно участник спецоперации приехал в родной город в краткосрочный отпуск. С ним встретился глава администрации Октябрьского района столицы Сергей Плотников.

Сергей Плотников и командир танка Т-90М «Прорыв» поговорили о службе бойцов из Уфы и обстановке на переднем крае. Глава администрации муниципалитета поинтересовался у воина, что нужно привезти его однополчанам со следующим гуманитарным конвоем.

«Он пришёл передать „большой привет“ от наших земляков и командиров, которые отважно стоят на страже безопасности страны. Ребята уверяют, что у них всё хорошо — они идут только вперёд, не отступая от намеченных целей. Благодарен нашему бойцу за то, что принёс нам такие хорошие новости о наших защитниках. Ваша смелость и преданность вызывают гордость в каждом из нас. Мы верим в вас, наши герои», — написал Сергей Плотников в своём telegram-канале.

Ранее журналисты «Башинформа» во время рабочей командировки в зону специальной военной операции побывали на боевых позициях танкистов батальона имени Сергея Зорина и стали очевидцами их работы на огневом рубеже.

Желающие вступить в ряды МСП «Башкортостан» могут подписать контракт с минобороны и присоединиться к землякам. Президент России подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам военной операции, которые заключили контракт в период с 1 августа по 31 декабря. Ранее в Башкирии по поручению Главы республики Радия Хабирова увеличился размер единовременной выплаты контрактникам. Таким образом, с учётом федеральных выплат, военнослужащие от Башкирии суммарно единовременно получат 1 млн 205 тысяч рублей. Добавим, срок повышенных выплат указом Главы Башкирии продлён до 31 октября текущего года.

Добавим, будущие контрактники могут служить на СВО «по отношению». Иными словами, человек может подписать контракт с оборонным ведомством страны и изъявить желание отправиться в подразделение, где служат его родные и близкие. Для этого соглашение подписывается непосредственно с воинской частью, где находятся товарищи бойца.

Все вопросы можно задать по номеру Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, номер пункта отбора (347) 248-29-31.