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СВОих не бросаем
Вчера, 14:21

Мобилизованный боец из Башкирии впервые увидел новорожденную дочь

Риф Юсупов/vk.com
Фото:Риф Юсупов/vk.com

Мобилизованный участник СВО из нашей республики вернулся в краткосрочный отпуск и впервые взял в руки свою новорожденную дочь. Как стало известно агентству «Башинформ» от главы Дюртюлинского района Рифа Юсупова, мужчина был призван на спецоперацию в сентябре 2022 года. Дома его оставались ждать беременная супруга и старшая дочь. В отпуске же его встречали втроем: три месяца назад у военнослужащего родилась еще одна дочь.

«Так получилось, что впервые на руки он смог взять малышку только сегодня. "Ощущения неописуемые", - говорит боец. Да и мы очень радуемся этой долгожданной встрече - семья в сборе, что может быть лучше!» - написал Риф Юсупов.

Автор:Ляйсан Закирова
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