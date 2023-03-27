Мобилизованный боец из Башкирии впервые увидел новорожденную дочь

Мобилизованный участник СВО из нашей республики вернулся в краткосрочный отпуск и впервые взял в руки свою новорожденную дочь. Как стало известно агентству «Башинформ» от главы Дюртюлинского района Рифа Юсупова, мужчина был призван на спецоперацию в сентябре 2022 года. Дома его оставались ждать беременная супруга и старшая дочь. В отпуске же его встречали втроем: три месяца назад у военнослужащего родилась еще одна дочь.

«Так получилось, что впервые на руки он смог взять малышку только сегодня. "Ощущения неописуемые", - говорит боец. Да и мы очень радуемся этой долгожданной встрече - семья в сборе, что может быть лучше!» - написал Риф Юсупов.