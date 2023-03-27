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Сегодня, 12:12

Глава Башкирии поручил организовать встречу возвращающихся в отпуска мобилизованных

Глава Башкирии в понедельник на оперативном совещании правительства в ЦУРе поручил организовать встречу возвращающихся в отпуска мобилизованных, сообщает «Башинформ».

- В соответствии с решением Президента нашей страны наши мобилизованные военнослужащие начинают возвращаться в отпуска, - сказал Радий Хабиров. - Мы ждем в начале апреля большую группу военнослужащих, несколько сотен ребят, которые приедут. Мы этот вопрос обсуждали, отвечает администрация Главы. Продумайте порядок отправки автобусов, чтобы вода там была, сопровождение. Продумайте, на границе как встречаем.

Глава республики поручил обсудить вопрос встречи на границе с главами муниципалитетов. Он подчеркнул, что мобилизованные возвращаются в отпуска отдохнуть и побыть с семьями, но при возникновении вопросов необходимо их оперативно решать. 

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